– Hun har tatt imot nye jenter i AUF og var opptatt av de skulle føle seg trygge og hjemme.

I trøndernes teltleir på Utøya har det vært en spesiell dag etter nyheten om at en politiker mange av dem kjente godt, plutselig er gått bort.

Ap-ordfører i Malvik, Ingrid Aune (33) og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) mistet livet etter at båten de satt i, gikk på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag.

Ingrid Aune hadde selv en fortid i AUF. Julie Hole (23), sentralstyremedlem i AUF og tredjekandidat for Ap i Trondheim, kjente henne godt. Hun mener Aune har æren for at mange unge er løftet frem på listen mot høstens kommunevalg.

– Hun var flink til å ta kontakt med AUF-ere og snakke med nye. Hun var der særlig for oss jentene. Det er ikke for mange av dem som løfter frem unge i politikken, sier Hole.

– En av våre

Hun beskriver en ordfører som sendte oppmuntrende tekstmeldinger og ga klapp på skuldre når unge AUF-ere fra Trøndelag prøvde seg på talerstolen.

Stig H. Dahl / Malviknytt / NTB scanpix

– Hun understreket viktigheten av å våge å ta plass. Hun var en som alltid brydde seg og var alltid bare en telefon unna for lokallaget, sier Hole.

Hole forteller at hun opplever Aunes dødsfall som uvirkelig og tenker på familiene til de omkomne.

– Det er en av våre vi har mistet i dag. Hun var en av våre beste spillere, på et sterkt lag, sier hun.

– Det jeg håper kan stå igjen, er at hun har et brennende engasjement. Hun var så modig og tøff og hadde hjertet langt utpå T-skjorten. Jeg håper det kan leve videre. Det får være vårt løfte. Vi kommer aldri til å glemme henne, sier hun.

Morten Uglum

AUF-leder Ina Libak er også preget av nyheten om Aunes dødsfall. Hun beskriver båtulykken som en forferdelig hendelse.

– Mest av alt tenker jeg på familien. Mange her i AUF minnes henne som et forbilde, sier Libak.

Engasjement for unge jenter i politikken

Julie Hole har sammen med AUF Trøndelags leder Håkon Einarsve (18) i dag samlet de 80 deltagerne fra Trøndelag for å snakke om det som har skjedd. De har fortalt de yngste om Aunes engasjement og hva hun sto for.

– Hun var en bauta for lokalmiljøet i Hommelvik, var opptatt av solidaritet og hadde et stort internasjonalt engasjement, sier han.

Einarsve er fra Stjørdal og kjente Aune fra lokalpolitikken.

– Det er utrolig tragisk. Dette som egentlig var en fantastisk dag, ble en kontrastenes dag, sier Einarsve.

Også han trekker frem Aunes engasjement for unge jenter.

– Hun har tatt imot nye jenter i AUF og var opptatt av de skulle føle seg trygge og hjemme.

Gjorde inntrykk i AUF

I Bakken på Utøya har alle de nesten 1000 deltagerne nettopp samlet seg foran scenen til dagens program. Applausen for ungdomspartilederne som er på besøk, sitter løst. Plutselig oppstår et tog der en gjeng går forbi med regnbueflagg og roper kamprop.

Fylkesleder Einarsve mener Aune selv representerte dette ungdommelige engasjementet.

– Hun var en AUF-er. Hun hadde veldig mye energi, det sitter sterkest igjen hos meg. Ikke alle blir ordfører så ung. Vi vil ta vare på engasjementet hennes.

Arbeiderpartiet

Han forteller at opplegget på Utøyafestivalen fortsetter som før for trønderne, men at de vil snakke mer sammen om det som har skjedd.

– I AUF er vi gode til å ta vare på hverandre, sier han.

33 år gamle Aune var tidenes yngste ordfører i Malvik. Julie Hole mener det er spesielt å være samlet på de unges festival akkurat når nyhetene kom.

– Det er spesielt at vi er på Utøya når det skjedde. Utøya har betydd mye for henne. Hun har ofte vært innom her også etter hennes tid i AUF, sier Hole.