Hetebølgen har inntatt Europa, og varmen kryper inn over Norge. I natt ble det for første gang i år registrert temperaturer som tilsvarer tropenatt. Det skjedde i Stavanger, ved Våland målestasjon i Stavanger sentrum.

Natt til fredag øker sjansene.

– Det er muligheter for tropenatt flere steder i natt. Men lokale effekter kan slå inn, så det er vanskelig å si nøyaktig hvor det blir, sier meteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk institutt.

Hun holder en knapp på Vestlandet, kanskje Bergen.

Det var like før Bergen fikk tropenatt i natt, men så snudde vinden.

– Det er ved seks – syvtiden på morgenen at temperaturen er lavest. Så hvor varm kvelden er, gir ikke alltid en god pekepinn på om det blir tropenatt, sier hun.

– Små ting kan gjøre utslaget, som at vinden skifter fra fralandsvind til pålandsvind som bringer kjøligere luft inn fra havet.

Natt til lørdag er det enda større muligheter for tropenetter enn kommende natt, og særlig på Østlandet og i Trøndelag.

Tropenatt er et fenomen som inntreffer når temperaturen ved en målestasjon ikke går under tyve grader mellom klokken 20 på kvelden og frem til klokken åtte neste morgen.

Det var Våland målestasjon i Stavanger sentrum som holdt seg på den riktige siden av 20-streken i natt.

Berge legger til at langt fra alle er like glade i tropenetter. – Det er ikke slik at 20 grader natten gjennom står øverst på ønskelisten til alle, påpeker hun.

– Vi får rett og slett se hva som skjer i natt!

Kan bli hetebølge i Norge

Mens Europa sliter med temperaturer opp mot 40 grader, blir det neppe like varmt hos oss.

– Det er en sirkulasjon i atmosfæren som drar varmluft over Sør-Europa og Tyskland fra det afrikanske kontinentet. Den luften vil gradvis bli kaldere etter hvert som den kommer nordover. Likevel er luftmassen som vi får i Norge fredag ganske lik den du ser i Frankrike samme dag, forklarer meteorolog Rafael Escobar Løvdahl tidligere torsdag ettermiddag.

Onsdag var det flere værstasjoner som målte over 30 grader. Det vil bli flere torsdag og det samme lørdag.

Det finnes ulike definisjoner av hva en hetebølge er. Hos Meteorologisk institutt må det være 28 grader over tre dager på rad for at noe skal kunne omtales som en hetebølge. Han mener det fort kan skje nå, med de høye temperaturene som nå er målt.

Må bli over 40 grader i Paris for å slå rekorden

Til tross for at sommervarmen står på over hele Europa, er det vanskelig for meteorologen å si om det vil bli satt nye nasjonale eller lokale rekorder ved noen målestasjoner i løpet av de neste dagene.

– Det kan tenkes at noen av stasjonene vil få rekord, men det er da verdt å merke seg at noen av disse stasjonene kan være nye. I fjor sommer da det var unormalt varmt var det ikke uvanlig at ferske målestasjoner satt nye rekorder.

Løvdahl forteller at de på Meteorologisk institutt følger spent med på om varmerekorden i Paris vil bli slått i dag.

– Den gamle rekorden i Paris er på 40,4 grader. Den er fra 1947.

Varmt vær fremover, litt nedbør nord

Det blir mye pent og varmt vær fremover. Været skal bli fint fra Nordland og helt til sør. I Troms og Finnmark vil det blir varmt, men mer variert. Dette skyldes perioder med nedbør i starten av helgen. Tåkeskyene ved kysten vil fortsette, men den lettet på Sørlandet torsdag.