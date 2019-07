Det er overskyet og rundt 19 grader i luften. Vannet i den nye vannsklien er vesentlig varmere og holder 28 deilige grader.

Etter to hele sesonger med stengt og flere forsinkelser denne sommeren er det bare noen få dager igjen til den nye sklien på Frognerbadet endelig åpner for publikum. Alle som har kjøpt inngangsbillett kan bruke sklien helt gratis.

Aftenposten har fått med seg to badelystne barn og to minst like entusiastiske voksne på testingen av den splitter nye vannsklien.

Første gang mennesker får teste den

Christian Breidlid

Den aller første testturen kjøres av byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap). Hun løper spent opp spiraltrappen. Vel nede igjen har hun klar beskjed.

– Det går for sakte, men den er superbra altså! Skli på magen, roper byråden etter den første turen.

Elleve år gamle Tuva er enig. Teknikk er viktig.

– Det var supergøy! Det var ekstra gøy når jeg lå på siden! jubler hun.

Sammen med lillebror Trygve (7) er hun med på å prøvekjøre sklien.

Christian Breidlid

At været ikke er det helt store er det ingen som bryr seg noe om.

– Det er jo varmt i vannet! Også blir man jo våt uansett, sier barna.

– Det er nå det er best! Det var alltid trikset mitt som barn også. Dra når det er dårlig vær, da får du plassen for deg selv, sier byråd Hansen.

Christian Breidlid

– Man kan ta igjen med å skli litt utover høsten og

Åpningen av sklien kommer senere enn forventet, men til gjengjeld skal den holdes åpen lenger enn normalt.

– Vanligvis stenger vi sklien og barnebassenget tidligere enn 50-meters bassenget, men nå kommer vi til å ha sklien åpen hele sesongen. Den blir fullt åpen til slutten av august og åpen i helgene etter det, sier byråden.

Det ble tidligere lovet at vannsklien skulle åpne i månedsskiftet juni/juli, men nye forsinkelser gjorde at heller ikke det skjedde. Blant annet ventet de på en tillatelse som så sent som tirsdag fremdeles ikke var kommet. Nå er den i boks.

Christian Breidlid

– Siden vi ikke har fått sklidd nok enda så tenker vi at man kan ta igjen med å skli litt utover høsten og. Det været her viser jo at det går helt fint å skli selv om det blir litt regn og ikke sånn supervarmt, sier Hansen.

Kommer ikke til å stenge på mange år

Den nye sklien er laget av stål og er helt sømløs. Det gjør den både er bedre å skli på og enklere å vedlikeholde. Det betyr forhpentligvis også at den vil være åpen hver eneste sommer i lang tid fremover.

Christian Breidlid

– Den forrige sklien sto jo i nesten førti år. Jeg kan ikke love at ikke denne må stenges om 70 år, men jeg tror vi kan si at det ikke vil skje i min levetid, forteller Hansen.

Selve vannsklien har tre løp. To for store barn og voksne og et for mindre barn.

Under tvil overtales både Tuva og Trygve til å prøve den lille sklien.

– Den var litt tregere, men den er gøy for mindre barn! konkluderer Tuva.

Christian Breidlid

– Vææærsåsnill!?

En gjeng unge gutter som heller ikke har latt seg skremme av regnet har fått med seg at noen sklir i den nye sklien. Den er enda ikke åpen for offentligheten.

– Vææærsåsnill!? roper guttene fra andre siden av den nylagte plenen.

Christian Breidlid

De siste gjerdene er i ferd med å fjernes fra det nye uteområdet som helt frem til i dag har vært under konstruksjon.

– Bare én tur? trygler guttegjengen.

Men vannet i sklien er allerede skrudd av og guttene må pent vente til mandag, sammen med resten av publikum. Da er ventetiden endelig over for alle.