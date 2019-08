Saken oppdateres.

Et kraftig regnskyll over hovedstaden og Østlandet natt til søndag førte til oversvømmelser flere steder. Det kom mellom 20 og 30 mm nedbør i løpet av én time, opplyser Meteorologisk institutt. Farevarsel sendes ut når det er over 15 mm.

Veier ble ufremkommelige, og på Oppsaltoppen i Oslo ble et digert tre midt i bebyggelsen rammet av et kraftig lyn og ødelagt. Lynet slo også ned rett i et hus nord i Oslo, men uten at det tok fyr.

– Det har vært et heftig uvær her. Mange unge mennesker følte det utrygt da de ikke visste hva som skjedde da flere lyn på nært hold ga skarpe smell, forteller operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

De siste 12 timene er det registrert nærmere 1800 lynnedslag på det sentrale Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt.

Meteorologisk institutt

Vegtrafikksentralen for Østlandet melder som lokale oversvømmelser flere steder etter det kraftige uværet.

– Vær oppmerksom og kjør forsiktig, melder sentralen på Twitter.

Brannvesenet: Nå er vi ganske slitne

Uværet som kom nordfra ved 1-tiden, beveget seg sørover og ga fra seg enorme vannmengder og førte til det politiet betegner som urban flom.

Oslo brann- og redningsetat kan ved 08-tiden søndag fortelle at de har fått nærmere 100 henvendelser i natt. De fleste i forbindelse med lynnedslag og oversvømmelser. Det var sentrumsområdene i hovedstaden som ble hardest preget av uværet.

– Alle våre biler har kjørt på kryss og tvers i byen i natt. Nå er vi ganske slitne. Det kan jeg påstå. Vi har tatt imot nærmere 100 henvendelser i natt. Det er fem ganger mer enn det som er vanlig, sier Morten Bratli, fungerende vaktkommandør til Aftenposten.

De fleste henvendelsene kom mellom klokken 01 og 03 natt til søndag. Etaten hadde ikke kapasitet til å hjelpe alle. Noen av innringerne måtte rydde opp selv.

– Vi er nødt til å prioritere oppdrag der vi kan redde liv og helse, eller berge kritisk infrastruktur og større verdier, opplyser etaten og legger til at den ikke har kapasitet til å håndtere vann i kjellere eller parkeringshus.

– Vi måtte sette opp en køordning, sier Bratli.

Thomas Olsen

– Mange vil få seg en overraskelse

– Berusede folk bader i gaten, og andre faller i vannet fordi man ikke ser fortauskantene under vannet, sier Guro Sandnes til NTB.

Flere tunneler i Oslo sentrum, blant annet Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen, måtte stenges da vannmassene samlet seg i bunnen.

– Vi har fått meldinger om biler som brøt innkjøringsforbudet og som er blitt stående i opptil 1 meter vann og som ikke kommer seg ut, sier operasjonslederen og forteller om svært mange oppdrag for politiet og brannvesenet.

Flere sentrale bygninger ble rammet av oversvømmelser. Til Dagbladet forteller stabssjef i Oslo brann- og redningsetat, Lars Magne Hovtun, at Oslo legevakt og Kulturhistorisk museum var blant dem.

Hovtun spår at mange vil få seg en overraskelse når de våkner.

– Sannsynligvis er det mange som får seg en overraskelse når de våkner utover morgenen. Flere vil nok oppdage at de har tatt inn vann i kjelleren. Hovedsakelig tenker jeg at det sikkert er næringslokaler og kjellere med boder og lignende som har tatt inn vann, men som ikke er blitt oppdaget ennå, sier Hovtun.