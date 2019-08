Farlige kjemikalier og avfall lagres i brudd med regelverket flere steder i landet

(Bergens Tidende): Ti av elleve inspiserte tankanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane oppfyller ikke forurensingsforskriftens krav.

Dette kommer frem i en nasjonal tilsynsaksjon gjennomført av Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Formålet med aksjonen er å kontrollere tankanlegg med farlige kjemikalier og farlig avfall. Det innebærer blant annet å se på virksomhetenes tiltak for forebygging og vedlikehold.

Fylkesmannen og Miljødirektoratet har i hovedsak prioritert å kontrollere de anleggene som har høyest risiko.

– Det har vært mange utslippshendelser de siste årene. Vi ser at for mange virksomheter fortsatt ikke tar miljørisikoen alvorlig, sier Knutsen.

– Det handler om dokumentasjon

Rgs90 Norge AS Mongstad er en av virksomhetene som ikke har fulgt alle kravene i forurensningsforskriften. BT møter anleggsleder Morten Sognnes på arbeidsplassen.

Blant avvikene som nevnes i Fylkesmannens inspeksjonsrapport er blant annet at to dieseltanker ikke er tatt med i virksomhetens miljørisikoanalyse.

– De tankene har aldri vært med i noe tilsyn tidligere. Jeg har aldri tenkt på det, sier Sognnes.

Han forteller videre at de nå skal fjernes og byttes ut med to nye i plast.

I inspeksjonsrapporten kommer det også frem at miljørisikoanalysen og beredskapsplanen ikke var blitt oppdatert etter at bedriften hadde gjort endringer i håndtering av drensvann.

Det var heller ikke alltid gjennomført daglig kontroll av tankanlegget.

– Hva risikerer dere ved ikke å følge forskriften?

– Utenom de to dieseltankene, er ting på plass. Det handler kun om dokumentasjon. Det viktigste er at ting foregår på en trygg måte i praksis. Hva gjelder daglig kontroll, så er det kun snakk om et par dager der det ikke er gjort, sier Sognnes.

På spørsmål om dokumentasjon er viktig, svarer Sognnes:

– Jo, kjempeviktig. Dette er en forglemmelse.

Alvorlige konsekvenser

Einar Knutsen i Miljødirektoratet understreker at utslipp fra tankanlegg kan få alvorlige konsekvenser for miljøet.

Hallvard Hageberg, senioringeniør hos Fylkesmannen i Vestland, sier at konsekvensene av et tankutslipp avhenger av hva tankene er fylt med.

– Oljesøl kan for eksempel gjøre stor skade på sjøfugl, sier Hageberg.

Kjell Kvingedal, miljødirektør hos Fylkesmannen i Vestland, minner om et skrekkeksempel fra kjemikalieeksplosjonen i Sløvåg i 2007.

To tanker gikk i luften, og flere innbyggere fikk helseplager etter ulykken. BT har tidligere skrevet om en person som ble løsemiddelskadet og rammet av en form for trøtthetssyndrom som følge av utslippene fra eksplosjonen.

Brudd på tanklagringsforskriften

Det ble i alt utført elleve kontroller i Hordaland og Sogn og Fjordane. Av disse fant Fylkesmannen og Miljødirektoratet avvik hos følgende ti virksomheter:

Norsk Luftambulanse avd. Førde

Norva24 Vest AS avd. Gulen

Avinor AS, avd. Florø lufhamn

Air BP Tanklagring Florø Lufthamn

Flytanking AS, Bergen Lufthavn Flesland

Rgs90 Norge AS Mongstad

Airlift AS avd. Kinsarvik

Avinor AS, Sogndal lufthamn

Halliburton AS, Fjordbase Florø

Norsk Luftambulanse Bergen, Møllendalsvegen

Tvangsmulkt

Fylkesmannen fant alvorlig avvik hos Airlift AS avd. Kinsarvik. Helikoptertjenesten i Hardanger mangler en dokumentert plan dersom drivstoff lekker ut av tankene deres.

Hvis ikke dokumentasjonen kommer på plass innen fristen 1. september risikerer virksomheten en tvangsmulkt på 20.000 kroner.

Nils Myklebust ved Airlift AS i Kinsarvik er klar på at dokumentasjonen vil være på plass i god tid.

– Vi jobber med dette nå, og vet at vi har kontroll, sier han.

Airlift AS oppbevarer drivstoff i Kinsarvik til helikoptrenes tanker. Nå må de altså gjøre rede for hva som kan skje dersom drivstoffet siver ut i grunnen.

– Vi som jobber i luftfart driver med risikovurdering hver dag. Det som er nytt er at vi skal levere skriftlig dokumentasjon på et baseanlegg. Vi har alle sikringsanordninger på plass. Det er bare dokumentet som mangler, sier Myklebust.

– Drivstoff i vassdrag

Flytanking AS på Flesland lagrer drivstoff, og hadde to avvik ved inspeksjonen. Også denne virksomheten manglet dokumentasjon på hva som kan skje ved et eventuelt utslipp.

De hadde blant annet ikke vurdert risikoen ved en ventil som ikke fungerer godt nok, og ikke gjort noe med en tank som tidligere ble vurdert til å trenge risikoreduserende tiltak.

I tillegg var beredskapen på anlegget ikke testet på en tilstrekkelig måte.

– Hva er dere redd for ved avvik i Flesland sitt tilfelle?

– En ulykke vil kunne resultere i at drivstoff renner ut i vassdrag, sier Hallvard Hageberg hos Fylkesmannen i Vestland.

Tomas Jacobsson i Flytanking AS har ikke satt seg inn i rapporten fra Miljødirektoratet ennå. Men han understreker at beredskapen er på plass.

– Vi har et selvbetjent anlegg som fungerer som en bensinstasjon for småfly. Våre rutiner ved utslipp er gode. Jeg ønsker ikke å kommentere dette noe videre før jeg har satt meg skikkelig inn i rapporten, sier han.