Innfører anbefaling om munnbind, men vil ikke dele ut gratis

Reisende i kollektivtrafikken i Oslo og Indre Østfold anbefales fra mandag å bruke munnbind i rushtrafikken. Her er dagens viktigste koronanytt oppsummert i fire punkter.

14. aug. 2020 16:30 Sist oppdatert nå nettopp

1. Anbefaler munnbind fra mandag

Fra og med mandag innføres anbefaling om munnbind for kollektivreisende i og til og fra Oslo og i Indre Østfold. Anbefalingen gjelder i situasjoner der det ikke er mulig for den reisende å opprettholde minst en meters avstand til andre passasjerer.

Anbefalingen gjelder i en tidsbegrenset periode på 14 dager, og gjelder ikke barn under ungdomsskolealder. Helsemyndighetene fraråder at barn under to år bruker munnbind.

Helseminister Bent Høie understreket at anbefalingen om munnbind ikke erstatter andre smittevernråd, og at det mest effektive fortsatt er å holde god avstand.

Høie opplyste på pressekonferansen at Norge nå har gode lagre av munnbind, både til bruk i helsetjenesten og hos apotekene. Men regjeringen har ikke planlagt å dele ut gratis munnbind til reisende som ikke har dette tilgjengelig.

Man kan bruke både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes, både kjøpte og hjemmesydde. Vurderer du å sy ditt eget munnbind selv? Her kan du lese mer om kravene til utforming.

Fakta Helsedirektoratets munnbind-anbefalinger: Helsedirektoratet anbefaler på bakgrunn av den nåværende smittesituasjonen i landet at det for en tidsbegrenset periode på 14 dager, fra og med mandag 17. august 2020, benyttes munnbind på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune samt i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion.

Anbefalingen gjelder situasjoner der den reisende ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand til andre passasjerer.

Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.

Munnbind bør være av typen kirurgisk munnbind eller tøymunnbind som tilfredsstiller Standard Norges krav til munnbind som brukes i det offentlige rom.

Personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.

Ved reiser fra flyplasser til hjemmet etter reiser som medfører karanteneplikt.

For pårørende som ikke kan holde minst 1 meters avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom ved behov for pleie eller omsorg.

I jobbsammenheng der nær kontakt ansikt til ansikt ikke kan unngås. Vis mer

2. Smitten øker ...

Anbefalingen om munnbind kommer etter flere lokale smitteutbrudd de siste par ukene. De tre siste ukene har det vært en økning i antall meldte tilfeller i Norge, men også økning i testaktiviteten. Andelen positive blant de testede har økt til 0,88 prosent, heter det i risikorapporten til FHI som ble lagt frem fredag.

– R-tallet ligger rundt 1 nå, men det er på vei nedover, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Reproduksjonstallet sier noe om hvor mange man i snitt smitter videre til.

Vold vurderer at sommerens utbrudd, både i Indre Østfold og i Oslo, er i ferd med å komme under kontroll, og mener sommerutviklingen ikke tyder på en nasjonal oppblussing.

–Vi ser at kommunene gjør mye riktig i håndteringen av i utbruddene, sier hun.

3. ... men vi er bedre stilt enn i mars

– Noen frykter at vi er tilbake der vi var i mars. Det er vi ikke, sier Høie.

Han mener Norge er langt bedre rustet nå. I mars kom reisende hjem fra vinterferie uten informasjon. Det var liten kapasitet innen kommunikasjon, testing og smittesporing. Han sier at andelen positive da var over 5 prosent, nå er den under 1 prosent.

Én ting var likevel bedre i mars, sier Høie: Kriseforståelsen og etterlevelsen av tiltakene var stor. Den er ikke like god nå.

– Jeg tror det stemmer at vi ble tiltakstrøtte. Men jeg tror vi har begynt å våkne, sier Høie.

Helse- og omsorgsministeren sier han forstår at mange synes det er litt tungt nå.

– Winter is coming, sier de i Game of Thrones. Og det gjør den. Men husk dette når dagene blir tyngre og man blir lei av lukten av håndsprit: Hver eneste dag høster vi erfaringer og lærer mer. Vi blir bedre på testing og smittesporing, og vi lærer mer om oppfølging, sier Høie.

4. Mæland varsler strengere politi

Justisminister Monica Mæland innledet pressekonferansen ved å takke studentene som de siste dagene har lagt om planene for fadderukene for å tilpasse dem den nye smittesituasjonen. Samtidig advarte hun om at politiet vil være hardere i klypa overfor folk som ikke overholder smittevernrådene.

Mæland sier at politiet ikke er et smittevernpoliti, men at de nå vil benytte seg av verktøyene de har tilgjengelig for å slå ned på ordensforstyrrelser som også bryter med smittevernreglene. De vil slå hardere ned på forstyrrelse av natteroen og drikking på offentlig sted.

– Overholder man ikke politiets pålegg, kan det bli bøter og anmeldelse, sier Mæland.

