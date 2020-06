Finværet har spredt seg over store deler av Norge de siste dagene.

Fredag kveld satte Værnes ny temperaturrekord for 2020 med 29,0 grader, og værvarselet lørdag forespeiler sol fra Berlevåg i nord til Kristiansand i sør.

Då har vi ein ny temperatur-rekord for 2020, Værnes med 29,0 grader i kveld!🌞💦😱 Vi ser at temperaturen mange stader har vore godt oppe på 20-tallet i dag😎 pic.twitter.com/fdkthwO77d — Meteorologene (@Meteorologene) June 12, 2020

Mange nordmenn kan fortsette å beholde badeshortsen og stråhatten på. Godværet ser ut til å holde seg langt ut i neste uke for store deler av landet.

Fint i helgen

– Det blir fint vær over store deler av landet i helgen, sier vakthavende meteorolog Magnus Haukeland til Aftenposten.

Også nettene blir varme. Lørdag og søndag kan det bli over 20 grader, og dermed tropenatt, på Vestlandet.

Også nettene blir varme på #Vestlandet! Om forholdene ligger til rette kan temperaturen holde seg over 20 grader og det er oppskriften på tropenatt. Hva med å finne frem hengekøya og titte opp på stjernene? ✨🌴 pic.twitter.com/wAzKOulXv4 — Meteorologene (@Meteorologene) June 12, 2020

Ifølge meteorologen kan det komme noen spredte byger i Rogaland og Vest-Agder, men generelt vil det være pent vær og høye temperaturer over hele landet i helgen.

– Varmen kommer også lenger nord på lørdag, med opp mot 20 grader i Troms og Finnmark.

Kortvarig i nord, langvarig i sør

Finværet blir dessverre kortvarig i nord. Fra og med søndag er det meldt regn og kjøligere vær i både Nordland, Troms og Finnmark.

– For resten av landet fortsetter finværet og holder seg stabilt og bra i overskuelig fremtid, sier Haukeland.

Jan T. Espedal

Sør-Norge kan få mye av de samme varme temperaturene man har sett denne uken.

– Det kan potensielt bli høyere temperaturer i Trøndelag og indre strøk av Vestlandet. Det samme gjelder Østlandet: Fra mandag neste uke kan temperaturen komme opp i 30 grader her, sier meteorologen.

Espedal, Jan Tomas

Noen byger kan det imidlertid også bli Sør-Norge fra og med neste uke, hovedsakelig i indre strøk på både Østlandet og Vestlandet.

Varmere enn normalt i hele Skandinavia

Langtidsvarsler er ifølge meteorologen usikre, men ser på tendenser i temperatur og nedbør.

– Med hensyn til temperatur er det et sterkt signal om at det vil være varmere enn normalt i hele Skandinavia frem til og med neste uke, sier Haukeland.

Jan T. Espedal

Det ser også ut til å bli varmt i slutten av juni og begynnelsen av juli, men noe svakere enn været de kommende dagene og neste uke.

– Det er tydelig mindre nedbør enn normalt nå, men den neste måneden ser det ut til at nedbørsnivået vil ligge på normalen for hele landet. Det betyr at det kommer til å regne litt av og til, opplyser Haukeland.