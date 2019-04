Nytt Frp-varsel fører ikke til reaksjon mot Leirstein. Varsleren tilbys i stedet «dialog» og «praktisk hjelp».

– Vi kan ikke reagere overfor Leirstein nå som han har valgt å melde seg ut av partiet, sier lederen for Frps organisasjonsutvalg Alf Erik Andersen.

Han gjør det helt klart at Leirsteins utmeldelse fører til at partiet ikke kan komme med noen reaksjonsform overfor sin tidligere stortingsrepresentant etter at et nytt varsel ble kjent fredag.

– Jeg har i dag etter 30 år som medlem, meldt meg ut av Frp. Det har vært en tøff og lang prosess å komme til denne beslutningen, skrev stortingsrepresentant Ulf Leirstein på Facebook fredag morgen. Han begrunnet det også delvis med politisk uenighet med partiets linje.

En time senere kom det frem i NRK at en ny varsler hadde stått frem og fortalt Frp-ledelsen om hittil ukjente hendelser knyttet til Leirstein i samme periode for 7–8 år siden.

Leirstein trakk seg våren 2018 var sine verv etter avsløringer om at han hadde sendt porno til en ung gutt i partiet og foreslått trekant-sex med en 15 år gammel medlem av Frps ungdomsparti.

Vil fortsatt behandle saken

En rekke medier meldte fredag at Frps organisasjonsutvalg ikke vil behandle saken. Det avviser lederen for Frps organisasjonsutvalg overfor Aftenposten.

– Vi behandler varselet, og vi skal ivareta varsleren. Men vi kan ikke reagere overfor Leirstein nå som han har valgt å melde seg ut av partiet, sier Alf Erik Andersen.

– Hvorfor ikke?

– Vi kan bare reagere overfor medlemmer. Varselet blir behandlet, men det blir ingen reaksjonsform.

– Hvordan kan Frp behandle det siste varselet når det allerede er klart at dere ikke vil reagere?

– Vi vil ivareta varsleren gjennom god dialog og oppfølging. Derfor fortsetter behandlingen av saken for å ivareta vedkommende. Det skal være trygt og godt å varsle i Frp. De skal være sikre på at saken blir godt behandlet.

– Har ikke Frp et ansvar for å følge opp varselet selv om Leirstein nå har meldt seg ut av Frp?

– Det er Leirstein som har gjort et selvstendig valg ved å melde seg ut av partiet. Det må vi forholde oss til. Vi har ikke noen reaksjonsform overfor personer som ikke er medlem av partiet.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Tilbyr varsler «dialog og oppfølging»

– Hvor lenge vil dere fortsette å behandle saken, selv om behandlingen ikke kan føre til noe reaksjon?

-Det kan jeg ikke svare på. Dette varslet kom for flere uker siden. Da var det helt naturlig å behandle det varselet. Det holder vi fortsatt på med. Vår hovedintensjon har hele tiden vært å ivareta varsleren, sier Andersen.

– Hvordan kan Frp ivareta varsleren når saken uansett ikke vil få noen konsekvenser?

– For varsleren er det viktig at vi ivareta vedkommende som varsler. Vi skal sørge for å ha en god dialog, gi oppfølging og tilby praktisk hjelp. Men jeg har ikke lyst til å gå i detalj om hva det går ut på, sier Andersen.