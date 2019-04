Politiet om nye undersøkelser et halvt år etter Anne-Elisabeth Hagen forsvant: – Det er noen begrensninger

I løpet av tre dager skal politiet blant annet gjøre nye søk ved eiendommen, Langvannet og Vesletjern – og i terrenget rundt. Mandag var kriminalteknikere tilbake i Sloraveien 4.

Det er et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra boligen på Fjellhamar i Lørenskog kommune. 69-åringen er antatt bortført. Til tross for en massiv politietterforskning, har politiet fortsatt ingen mistenkte i forsvinningssaken.

I dag kommenterer politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske saken, et halvt år siden kvinnen ble meldt savnet.

– Vi er selvfølgelig klar over at det kan være utfordrende med tanke på enkelte typer spor, men det trenger ikke bety at alle spor er borte, sier Brøske til Aftenposten.

Privat / Politiet

Etterforskningsleder om undersøkelser: – Det er noen begrensninger

– Dere tar i bruk kriminalsøkshunder, hva kan disse hundene finne et halvt år etter den mulige bortføringen?

– Jeg kan ikke gå i detalj rundt det, men det er noen begrensninger. Men det er vurdert som et relevant etterforskningsskritt, selv seks måneder senere, svarer Brøske.

Lise Åserud / NTB scanpix

Politiet uttalte 28. februar at det er større grunn til å tvile på at kona til en av Norges rikeste menn fortsatt er i live.

– Vi er klar over at det er seks måneder siden hun ble meldt savnet og at det ikke har kommet noe livsbevis. Det tar vi til etterretning. Status er den samme, det bekymrer oss. Vi anser det som mindre sannsynlig at hun er i live enn da vi startet etterforskningen. Men det er viktig å påpeke at vi ikke har noen holdepunkter for det motsatte, sier Brøske.

Olav Olsen

Fortsatt ingen kontakt med antatte kidnappere

– Det har ikke vært noen kontakt med den antatte motparten, og det har heller ikke kommet livsbevis, sier politiinspektøren.

– Fortsetter etterforskningen med samme trøkk fra politiets side?

– Saken etterforskes med tilnærmet samme styrke. Denne saken har svært høy prioritet, men jeg ønsker ikke å tallfeste hvor mange som jobber med saken. Jeg kan si at vi fortsatt får betydelig hjelp fra Kripos, svarer Brøske.

Torgeir Strandberg

Ikke ferdig med å analysere dokument

Lite er kjent om dokumentet som ble funnet i boligen samme dag som kvinnen forsvant. Det ble fremsatt trusler og krav om løsepenger. Etterforskningsleder Brøske har sagt at brevet var lengre enn han ventet.

Løsepengekravet ble fremsatt i monero, og summen skal ifølge Aftenpostens opplysninger tilsvare 9 millioner euro eller 88 millioner kroner.

– Er dere ferdig med undersøkelser knyttet til brevet som ble funnet i Sloraveien 4?

– Jeg kan bekrefte at det er foretatt flere etterforskningsskritt, de fleste er vi ferdig med. Men det er fortsatt flere undersøkelser som ikke er sluttført, svarer Brøske.

– Hva slags undersøkelser er det?

– Det sier seg selv at det er undersøkelser som skal forsøke å gi politiet svar på hvem som har skrevet dette brevet, men jeg ønsker ikke å gå ytterligere i detalj, svarer han.