Uvanlig kaldt og kulderekorder flere steder i natt

Natt til torsdag var det minus 0,2 grader i Stor-Elvdal. Et lavtrykk over Finland gir kulderekorder i Sør-Norge, men også mulighet for varmerekord på Svalbard.

Beboere på Svalbard kan glede seg til varme temperaturer som kan krype opp til 18 grader. Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

23. juli 2020 10:11 Sist oppdatert nå nettopp

– De lave temperaturene kommer som følge av en kombinasjon mellom lavtrykket over Finland, som gir nordavind over hele Norge og klar himmel, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB.

– Når det er klar himmel, forsvinner all varmen, som ellers blir fanget av skyene, legger han til.

I tillegg til minus 0,2 grader på Evenstad i Stor-Elvdal kommune, ble det satt kulderekorder på Nesbyen, der det natt til torsdag ble målt 2,3 grader, og på Blindern i Oslo, der det ble målt 7,1 grader.

Men luftstrømningene rundt lavtrykket fører også varmluft fra sør opp mot Svalbard og Russland.

– Svalbard kan få opp mot 18 grader og varmerekord i løpet av helga, sier Sarchosidis.

For resten av Norge vedvarer de labre julitemperaturene og skiftende vær.

– Det er grått og kjedelig i nord. I løpet av helga blir det finere, men da blir det motsatt i Sør-Norge, hvor det kan bli byger natt til søndag, sier Sarchosidis.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding