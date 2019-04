Fire tenåringer som hører til en ungdomsinstitusjon på Rena er onsdag avhørt av politiet etter en voldsepisode. I 22.30 kveld ble 82 år gamle Norunn Lemberget slått til av en tenåringsgutt i døråpningen til sin egen bolig da hun konfronterte ham med hærverk utenfor boligen.

Gutten var en av fire ungdommer på stedet. Hendelsen ble filmet, og ble onsdag formiddag raskt spredt på sosiale medier.

Nå viser det seg at ungdommene antakelig ikke skulle vært ute i byen i det hele tatt.

Kvinnen ble ble utsatt for vold etter at hun snakket til en gruppe ungdommer som skal ha utøvd hærverk mot postkassene utenfor bygget der kvinnen bor.

Institusjonen har regler for innetid

Ordfører i Åmot kommune, Ole Gustav Narud, reagerer sterkt på hendelsen.

Ungdommene tilhører alle fire en ungdomsinstitusjon i Åmot kommune. Ordføreren understreker ansvaret institusjonen har overfor ungdommene involvert i voldsepisoden.

– Det er regler som tilsier at ungdommene som tilhører institusjonen ikke skal bevege seg fritt i sentrum til dette tidspunktet. Denne institusjonen skal ivareta foreldrerollen overfor ungdommene, og den skal ikke være svakere enn foreldrene selv. Det er det institusjonen får penger for, sier Narud.

– Jeg har aldri hørt om noe lignende. Norunn er en veldig snill og omsorgsfull dame, og det er forferdelig å vite at hun er blitt behandlet på denne måten, leger han til.

Av hensyn til taushetsplikten vil daglig leder ikke kommentere episoden. Han bekrefter at institusjonen opererer med regler for innetid.

– Som familier flest har man et tidspunkt folk skal være inne på kvelden. Vi yter omsorg og bruker sunt folkevett, sier han.

Hendelsen skjedde sent mandag kveld. Daglig leder vil hverken bekrefte eller avkrefte at det har skjedd et regelbrudd når det gjelder innetid, men henviser i stedet til Bufdirs Rettighetsforskrifter.

Her poengteres det at voksne kan «sette grenser for hvor du kan gå, både innenfor og utenfor institusjonens område, om det er nødvendig for å gi deg god hjelp og behandling».

– Vi har rutiner for å håndtere slike situasjoner, med tanke på både ungdommene og lokalmiljøet, sier daglig leder.

Advarer mot å ta saken i egne hender

Voldsangrepet Norunn Lemberget ble utsatt for ble filmet, og deretter publisert på internett. Videoen er blitt delt i voldsom fart, og spredningen har ført til at mange har forsøkt å oppsøke de mistenkte ungdommene.

Politiet advarer publikum mot å ta saken i egne hender, og ber folk om å la vær å dele videoen. Det sier ordføreren seg enig i.

– Jeg forstår at man ikke kan akseptere denne typen oppførsel. Men man kan heller ikke oppføre seg på den måten selv. Nå er det viktig at vi har tillit til politiet og etterforskningen de gjør, sier Narud.

Foruten voldsepisoden har politiet avdekket en rekke straffbare forhold ungdommene var involvert i tirsdag kveld:

Trusler med kniv mot en annen ungdom fra samme institusjon

Ran med kniv

Skåret opp dekk og knust rute på bil

Forsøk på tyveri på utested hvor rute er knust med hensikt å ta seg inn

Skadeverk med vannskade i idrettshall

Forsøk på ildspåsettelse på en lasterampe utenfor butikk

Bæring av kniv og slagvåpen på offentlig sted

Tre av de fire ungdommene er avhørt av politiet. Politioverbetjent Roger Næss forteller at ingen er siktet i saken, foreløpig:

– Alle ungdommene viser pr. nå anger for skaden de har påført andre, sier han.

– Ikke representativt for Rena

Reaksjonene på hendelsen har vært mange i løpet av dagen onsdag. Narud er opptatt av å minne lokalsamfunnet i Rena på at det er liten grunn til å være redd for å bli utsatt for trakassering og mishandling:

– Det som skjedde med Norunn er ikke representativt for et lite sted som Rena. Dette er et lite samfunn der alle kjenner nesten alle, og det er umulig å være anonym. Man kommer ikke unna med å oppføre seg på den måten, sier han.

Ordføreren mener at nettopp denne sosiale kontrollen slo til da Norunn Lemberget bestemte seg for å snakke med ungdommen tirsdag kveld.

– Norunn er ikke aggressiv eller konfronterende. Men det er helt riktig det hun gjør, man skal si ifra når folk oppfører seg dårlig, sier han.

Folk reagerer kraftig

Folk på Rena reagerer kraftig på det som skjedde med den 82 år gamle kvinnen, men de bruker ikke store ord.

– Jeg synes ikke noe om det, men det er det vel ingen som gjør, sier Arne Larsen.

Hans O. Torgersen

Han har bodd på Rena i mange år og synes fortsatt at det er en fin plass å bo. Vi treffer Larsen utenfor kjøpesenteret der den voldsutsatte kvinnen bor i andre etasje.

– Det er veldig frekt gjort, sier Kjersti Storhaug, som kommer til butikken med rullatoren sin.

– Har du opplevd noen ubehageligheter selv?

– Nei, men jeg går ikke ut om kveldene, sier den eldre kvinnen med en liten latter.

Hun ønsker ikke å bli fotografert.