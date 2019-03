Politiet om mulige Hagen-kidnappere: – Betydelig voldskapasitet

«Slik saken fremstår per nå har vi all grunn til å tro at vi står overfor kriminelle med en betydelig voldskapasitet og gjennomføringskapasitet», skriver politiadvokat Andreas Lund i Øst politidistrikt i en uttalelse.

VG har fått tilgang til uttalelsen etter en begjæring om innsyn i dokumenter som er relevante for saken. Uttalelsen er datert 5. mars.

Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Lund, som skal være en sentral del av etterforskningsledelsen i saken, ønsker ikke å kommentere uttalelsen nærmere, men bekrefter at innholdet fortsatt er gjeldende. I det samme dokumentet skriver han at «det er en løpende vurdering av trusselnivået mot medlemmene av familien Hagen».

Denne helgen er det fem måneder siden den 69 år gamle kvinnen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog kommune utenfor Oslo.

Politiets hovedteori er at kvinnen ble bortført fra huset denne dagen. Politiet har bekreftet at det har kommet trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta i bortføringssaken. Det har imidlertid ikke kommet noen bevis på at Hagen er i live.