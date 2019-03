Meslinger (morbilli) er en svært smittsom virussykdom som skyldes meslingevirus.

Sykdommen gir utslett med feber, og kan gi et alvorlig forløp. Hjernebetennelse er en sjelden, men alvorlig komplikasjon.

Risikoen for komplikasjoner er høyere for spedbarn, tenåringer og voksne enn for barn etter første leveår. Også personer med redusert immunforsvar og gravide er særlig utsatt.

På verdensbasis regner Verdens helseorganisasjon (WHO) med at sykdommen i 2016 forårsaket 89.780 dødsfall.

I 2017 ble det rapportert 14451 meslingtilfeller i EU/EØS-området (tre ganger så mange som foregående år), hvorav 30 dødsfall. De aller fleste i Romania.

Antall døde av meslinger globalt er redusert med 84 prosent fra 2000 til 2016, men fortsatt er meslinger den vanligste dødsårsak av de barnesykdommer som kan forebygges med vaksinasjon.

I barnevaksinasjonsprogrammet gis vaksine mot meslinger (MMR) ved 15 måneders alder og ved 11–12 års alder.

Kilder: Norsk Helseinformatikk og Folkehelseinstituttet