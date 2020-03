Da pressekonferansen skulle starte klokken 14, kom beskjeden om at den er utsatt på ubestemt tid. Bakgrunnen var at NHO ikke ville delta, fordi de mente at retningslinjene ikke var forpliktende nok. Dermed fortsetter forhandlingene mellom myndighetene, KS, LO og NHO. KS og LO var, etter det Aftenposten får opplyst, fornøyd med de ikke forpliktende retningslinjene.

Det er ikke klart når de det blir pressekonferanse, men kilder tett på prosessen sier det kan bli senere søndag.

Kommunikasjonsdirektør Peter Markovski vil ikke kommentere samtalene som nå pågår.

Søndag skal regjeringen legge frem nye retningslinjer som skal veilede kommuner som vil ha strengere tiltak mot koronapandemien enn det Folkehelseinstituttet anbefaler.

Mange lokale karanteneregler

De siste ukene har svært mange av Norges 356 kommuner har iverksatt egne karanteneregler. De varierende tiltakene har både skapt utfordringer mellom nabokommuner og uenighet mellom kommunene og regjeringen.

Justisminister Monica Mæland har tidligere bedt landets ordførere om å stanse med egne karanteneregler, men til ingen nytte.

Ifølge TV2 ville regjeringen ikke forby egne karanteneregler på dagens pressekonferanse. Derimot vil de komme med en veiledning som ikke skal være rettslig bindende. VG skriver det samme.

Lokalt næringsliv rammes

Veilederen vil ifølge TV2s kilder ha retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted. Regjeringen vil også at tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen skal unngås.

Men dette var ikke godt nok for NHO og dermed fortsetter man møtene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet og kommunenes organisasjon,KS.

I en rekke distriktskommuner har næringslivet blitt hardt rammet av lokale karanteneregler. Blant annet at tilreisende arbeidskraft må sitte i karantene i 14 dager og dermed betyr det at virksomheter som kunne gått som normalt må permittere. Dette skal blant annet være bakgrunnen for at NHO ønsker forpliktende regler og ikke bare ikke bindende retningslinjer.