«God kveld, dette er togets Lokomotivfører som ønsker deg velkommen om bord på toget til Moss. Dette toget opereres i dag av Vy gruppen as. Selve toget eies av Norske Tog As og vedlikeholdes av Mantena AS. Billetten din kommer fra Entur AS. Automatene om bord er fra Togservice og Vy trafikkservice har rengjort toget.

Jernbanen vi kjører på eies av BaneNor AS. Den holdes ved like av blant annet; Spordrift AS og Baneservice AS. Skulle du ha noen spørsmål, ta kontakt med togets konduktør, hen går i NSB uniform.»

Slik lød facebookmeldingen lokfører Thomas Werner Fjeld (36) la ut søndag 28. april klokken 18.34. Kolleger og et ukjent antall andre sørget for å spre meldingen i sosiale medier. Onsdag formiddag havnet den i Stortinget.

– Heller ikke vi vet hvem som har ansvaret for hva

Velkomsthilsenen ble imidlertid ikke kringkastet på toget.

– Vi kan ikke si sånne ting over høyttaleren, sier han.

Men hilsenen var ektefølt og ble spontant skrevet hjemme i Rælingen rett før han skulle på jobb, på toget til Moss.

– Var meldingen mest et hjertesukk eller et stikk til dem som står bak oppdelingen i Bane Nor, billettselskapet Entur, Norske Tog og så videre?

– Den var begge deler. Også for oss som er ansatt er situasjonen frustrerende. Vi vet nå nesten ikke selv hvem som har ansvaret for hva, sier Fjeld.

Slik så innlegget som ble lagt ut på Facebook ut:

– Hvilke reaksjoner har du fått?

– Folk synes det er morsomt. Meldingen er jo skrevet med glimt i øyet. Men dette er jo også sannheten, fakta. Jeg kunne trukket inn enda flere selskaper som er involvert i jernbanedriften. Det spesielle er at så godt som alle er eid av Samferdselsdepartementet.

– Hva er dere selv usikre på?

– På hvordan det blir i jernbanen, med arbeidsbetingelser og rettigheter, hvem som skal få kjøre tog i Norge, og hvordan togtilbudet til kundene faktisk blir.

– Dersom du hadde vært spurt om NSB burde skifte navn til Vy, hva ville du svart?

– Vy er et merkelig navn. Det er trist at NSB-historien forsvinner, sier Fjeld.

Paal Audestad

Lokførermeldingen tema i Stortinget

Onsdag formiddag brukte Ap-leder Jonas Gahr Støre Fjelds Facebook-melding som springbrett da han konfronterte statsminister Erna Solberg med oppdelingen av jernbanen.

Støre viste også til Gro Lillebø, togkunden som stilte Vy spørsmål om de ikke kunne skaffe flere sovevogner, og som fikk til svar at dette ansvaret nå var delt på mange, og at det var lite Vy kunne gjøre.

Støre leste opp hele Fjelds melding, hevdet at oppdelingen er en oppskrift på ansvarspulverisering, og ba statsministeren dokumentere at oppsplittingen gir et bedre togtilbud.

Solberg svarte ikke konkret på Støres spørsmål. I stedet viste hun til at togtilbudet er blitt vesentlig bedret de siste årene. Men hun forsikret at meningen er at jernbanereformen skal gi et bedre tilbud.

Lokførerleder: Lojaliteten til Vy blant ansatte svikter

Rolf Ringdal leder Lokmannsforbundet. Han forteller at Ap tok kontakt med ham for å sjekke om meldingen fra Fjeld var ekte.

– Hva synes du selv om meldingen?

– Det er en ytring som forteller hvordan våre medlemmer og andre ansatte i jernbanen oppfatter det som nå skjer. Den beskriver oppdelingen på en god måte, sier han.

– Nå pågår konkurransen om å kjøre jernbane til Trondheim, på Nordlandsbanen og på Trønderbanen. Vi merker at medlemmene våre blir mer likegyldige til hvem som vinner konkurransen. Vy-begrepet gjør at du mister lojalitet. De jobber ikke primært for Vy, men for jernbanen. Slik var det ikke under den første konkurransen, da NSB kjempet om Sørlandsbanen, sier Ringdal.