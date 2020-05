Tre venner av den draps- og terrorsiktede Philip Manshaus forklarte seg fredag om hvordan de kjenner ham. 22 år gamle Manshaus står i Asker og Bærum tingrett tiltalt for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og for terrorhandling mot Al-Noor Islamic Centre 10. august i fjor.

Den første vennen som forklarte seg, hadde gått i speideren med Manshaus som barn. De ble kjent igjen via felles venner i 2016.

De var i samme vennekrets noen år, dro på fester og hytteturer. Vennen forteller at han ikke oppfattet noen politiske holdninger som han reagerte på, i 2016. De kom etter hvert.

Sommeren 2018 var de to sammen på en lengre biltur. Vennen beskriver det som en fin tur med mange gode diskusjoner i bilen. Forsvarer, advokat Unni Fries, spør om det oppsto uenigheter under diskusjonene.

– Ja. Blant annet om kvinnesyn og syn på vaksinasjon av barn.

– Hvordan var Philip da? spør forsvareren.

– Han var vanskelig å overbevise. Philip ytret at han var mot vaksinasjon av barn fordi han mente at det ikke nødvendigvis var så bra med de tingene som er i vaksinene. Jeg prøvde å overbevise ham om at det er noe av det viktigste vi gjør med spedbarn, men klarte ikke å rikke ham mot mitt synspunkt, forteller vennen.

Diskuterte Hitler

Aktor, statsadvokat Johan Øverberg, spør vennen om de diskuterte Hitler.

– Vi er interesserte i historie begge to og kom inn på Hitler. Philip fortalte at han hadde lest boken til Adolf Hitler.

Aktor siterer fra avhør, siden vitnet ikke husker hva han har sagt:

«Vitnet sa [ ...] at det som står der, ikke nødvendigvis er sant. Dette ville ikke Philip si seg enig i, og han mente det som sto der, stemmer.» Vennen bekrefter dette i retten.

Lise Åserud / NTBscanpix

Ble redd av samtale

Den andre vennen som vitner, ble kjent med Philip Manshaus da de begynte på Oslo by Steinerskole sammen i 2014. Hun beskriver den Philip hun kjente, som snill, morsom, fascinerende, rar – og som en god samtalepartner.

Hun beskriver Philip som en nær venn i denne tiden. Forsvarer Unni Fries spør henne om hennes inntrykk av forholdet mellom Philip og stesøsteren Johanne, som han er siktet for å ha drept.

– Mitt inntrykk er at forholdet var fint, og at hun var ansett som søsken på lik linje med brødrene, forklarer vennen.

I et møte de to hadde sommeren 2018, opplevde hun at han kom med hentydninger om at «vi må passe på muslimene». Hun forteller at Manshaus sa det kan bli for mange av dem, og at de vil ta over Norge. Vennen sier at hun opplevde samtalen som meget ubehagelig og ble redd.

Siste gang de møtes, i julen 2018, sier hun det fremsto som at Manshaus hadde gått inn i en rolle. Han opplevdes mer striglet i bekledning og fremtoning, og hun følte at det var som å møte en helt annen person enn vennen hun kunne snakke avslappet og ledig med tidligere.

Merket stadig mer ekstreme holdninger

Den tredje vennen som forklarte seg, ble kjent med Philip Manshaus i 2016 da begge var på slutten av videregående utdanning. De omgikkes i en felles vennegjeng, og vennen forteller hvor godt han likte å diskutere med Philip Manshaus, som han synes var reflektert og givende å prate med.

Lise Åserud

Han forteller at gjengens besøk på en festival i Amsterdam sommeren 2017 var et vendepunkt. Mange merket seg at Philip Manshaus begynte å trekke seg unna og var negativ til festing. Vennen forklarer i retten at han begynte å bli bekymret for ham. Han forteller at en felles venn senere på høsten sa at Philip hadde endret seg veldig i løpet av den sommeren.

Vennen forteller at han merket seg at Philip Manshaus stadig fikk mer ekstreme holdninger, blant annet til innvandring. Temaet tok stadig mer plass.

– Da dette begynte å dukke opp, var det et tema vi kunne komme borti. Det ble gradvis hovedtemaet i våre samtaler, sier vennen.

Forsvareren spør om en fest i vennegjengen i juni 2019. Vennen forteller at han holdt seg unna Philip den kvelden fordi han hadde med en venninne, og han var bekymret for at Philip Manshaus ville skremme henne vekk.

Etter denne festen tok noen i vennegjengen opp rasistiske utsagn Philip Manshaus skal ha kommet med.

– På et tidspunkt ble det laget en gruppechat uten å ha Philip med. Jeg husker ikke om det var rett etter den festen, men det var nok rundt den tiden, forklarer vennen.

Rekrutteringsmøtet

I juli 2019 møtte Philip Manshaus to representanter fra den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Han hadde sendt en e-post og søkt om å bli medlem. Han møtte to representanter ved tigeren utenfor Østbanehallen, før de hadde et timelangt møte på en kafé på Oslo S.

En av representantene for DNM som møtte Philip Manshaus, Tommy Nyberg, forklarte seg som vitne for forsvaret fredag ettermiddag. Han bekreftet at han representerte DNM da møtet fant sted.

Nyberg forteller om et rekrutteringsmøte der de stiller sine standardspørsmål og Philip Manshaus stort sett svarer kort. Han sier at han fikk inntrykk av at siktede hadde lest seg lite opp om DNM på forhånd.

– Jeg fikk inntrykk av at han hadde fått holdningene som gjorde at han ville bli medlem, gjennom nettforum som 4chan og 8chan, som jeg ikke kjenner så mye til, sa Tommy Nyberg til retten.