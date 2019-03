– Jeg gikk bort til ham, tok ham i hånden og sa til ham at mannskapet om bord gjorde en fenomenal jobb. Vi er veldig takknemlige, forteller Margareth Roselli Velotti fra New Jersey i USA.

Hun feiret sin 67-årsdag sammen med venninnen Joyce Grygo da alarmen gikk lørdag.

Det ble en fødselsdag hun aldri vil glemme. Men i likhet med alle andre passasjerer Aftenposten har snakket med, er de to fulle av lovord om hvordan situasjonen ble taklet.

– Vi er blitt møtt med godhet, tålmodighet og gavmildhet. Når først situasjonen oppsto, kunne den ikke blitt taklet på en bedre måte. Norge kunne ikke tatt bedre vare på oss, mener Cindy Biddinger fra Oklahoma i USA da hun søndag ettermiddag kom ut fra ett av flere informasjonsmøter som rederiet arrangerte søndag.

Arnfinn Mauren

Rederen: -Noe av det verste jeg har vært med på

Skipets eier, rederen Torstein Hagen, kom til Molde sent lørdag kveld. Han forteller at han satte kursen mot Molde straks han fikk beskjed om skipets problemer, rundt klokken 14 lørdag.

Arnfinn Mauren

– Dette er noe av det verste jeg har vært med, innrømmet han på en improvisert pressekonferanse i lobbyen på Hotel Alexandra Scandic.

Men reaksjonen fra passasjerene må ha varmet. I løpet av et halvtimes informasjonsmøte for passasjerene fikk han flere ganger applaus fra passasjerene. Mange av dem har uttrykt stor tilfredshet over at rederiets ledelse var på plass så tidlig.

– Vi applauderte Hagen fordi vi er takknemlige for at alle har gjort det de har kunnet for å redusere skadene. Mange av oss var imponert over at eieren så raskt var på plass. Det var godt å se ham, sier Richard Fislar (81), som var om bord sammen kona Mary (71) og hennes tvillingsøster Marcy.

Arnfinn Mauren

Molde åpnet butikker for passasjerene

Flere av passasjerene forteller til Aftenposten at de begynte å bli bekymret for forholdene en stund før alarmen gikk. Andre sier at alvoret gikk opp for dem først da maskinene stoppet.

– Vi sto helt fremme i båten og møbler ble slengt fra side til side. Da sa vi til hverandre at dette kan bli alvorlig. Kort tid etter gikk alarmen, forteller canadiske Sandra (61) og Tom Monohan (62).

Ekteparet var sammen med andre evakuerte passasjerer på en liten handletur søndag – for å kjøpe det mest nødvendige de har behov for. Kjøpesenteret Moldetorget åpnet noen av butikkene i tre timer, slik at passasjerene – på rederiets regning – kunne ordne dette.

– Det har vært en redselsfull opplevelse, men mannskapet om bord bevarte roen. I tillegg har apparatet på land vært helt fantastisk, sier Carol Morgan (67) fra Philadelphia i USA.

Arnfinn Mauren

Passasjerene forberedt på dårlig vær

Det er imidlertid få av passasjerene som uttrykker kritikk mot skipets beslutning om å gå over den værharde Hustadvika lørdag. Hurtigruten valgte å ligge i Kristiansund i påvente av bedre vær.

– Når vi drar på cruise til Norge om vinteren, så er vi forberedt på at vi kan møte dårlig vær. Men jeg tenkte ikke forut for maskinhavariet at vi ikke burde ha vært der vi var, sier Tom Monahan fra Canada.

En engelsk passasjerer – som ønsker å være anonym – mener imidlertid at det bør stilles spørsmål rundt avgjørelsen om å gå over Hustadvika. Han har etter maskinhavariet lest seg opp på Hustadvika og fått med seg hvordan denne havstrekningen beskrives.

– Jeg vil ikke rette noen kritikk nå, men selv om redningsarbeidet har vært fenomenalt, så kan vi ikke glemme at dette er en strekning som kan være svært farlig, sier passasjeren.

Arnfinn Mauren

Rederen: -Ikke tiden for å spekulere

På den improviserte pressekonferansen søndag ønsket ikke reder Torstein Hagen å spekulere over årsaker eller hva som kunne eller burde ha vært gjort annerledes.

– Vi skal finne årsaken og få avklart hva som skjedde. Men det er ikke tiden for det nå, understreket Hagen. Han avviste kategorisk antydninger om frykt for økte kostnader ved en forsinkelse kan prege beslutninger om å ta et ekstra liggedøgn på grunn av dårlig vær.

De nærmeste dagene vil rederiet prioritere å få passasjerene hjem. Flere passasjerer som Aftenposten har vært i kontakt med, flyr fra Molde mandag.

– Jeg er stolt over hvordan besetningen håndterte dette. I tillegg er jeg glad for hvordan det lokale apparatet har tatt imot de evakuerte, uttrykte Hagen søndag.