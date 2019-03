MOLDE/OSLO: Viking Sky var fortøyd. Endelig satt det 228 meter lange skipet helt fast og lå stille. På kaien i Molde hadde flere hundre mennesker møtt opp. Noen hadde tatt med norske flagg, som om det var en festdag i mai, ikke en søndag i mars, men selvsagt var det grunn til å feire. De fremmøtte jublet, klappet og ropte av glede for at mareritt-cruiset hadde endt så godt.

Om bord var alle passasjerene redningshelikoptrene ikke hadde maktet å heise opp i sikkerhet det siste døgnet. «Thank you, Norway», ropte noen av dem. De så at landgangen var nede, og de skjønte at de hadde muligheten til å slippe av skipet som hadde holdt dem fanget altfor lenge. For en følelse det må ha vært; kjenne fast grunn under beina, merke at ingenting vugget lenger, og ikke minst: Slippe å være redd mer.

Klokken var cirka 16.15 denne søndagen i mars. Over 26 timer hadde gått siden de første mayday-signalene ble sendt ut. Mange vil nok bruke lang tid på å absorbere hvor nær Viking Sky var katastrofen, og hvor ille dette cruiset kunne ha gått.

Da alt gikk galt

Viking Sky var på vei til Stavanger. Nesten 1000 passasjerer skulle leveres trygge og tørre i oljebyen etter å ha vært på et såkalt nordlys-cruise i Nord-Norge. Skipet var på vei forbi Hustadvika mellom Molde og Kristiansund da alt gikk galt lørdag formiddag.

I ettertid har mange stilt spørsmålet: Var det forsvarlig å reise i et slikt vær? Søndag meldte Bergens Tidende at kapteinens avgjørelse om å seile var i tråd med rådene han fikk av de to losene som var om bord, og at ingenting tilsa at et skip av Viking Skys størrelse skulle havne i trøbbel. Da samme avis spurte eier Torstein Hagen om rederiet tok en sjanse i uværet for å ankomme London tirsdag, som planlagt, svarte han: «Det er ikke slik vi driver.»

Hagen reiste til Molde så raskt han kunne og møtte flere av passasjerene som allerede var reddet fra skipet.

– Jeg gikk bort til ham, tok ham i hånden og sa til ham at mannskapet om bord gjorde en fenomenal jobb. Vi er veldig takknemlige, fortalte Margareth Roselli Velotti fra New Jersey i USA.

Passasjer møtte preget reder: – Jeg gikk bort til ham, tok ham i hånden og sa til han at mannskapet om bord gjorde en fenomenal jobb.

Hun var en av mange som ble redd da det verst tenkelige skjedde i forferdelige vær- og vindforhold utenfor Hustadvika lørdag: Systemene døde. Motorene virket ikke. Strømmen om bord var gått. Viking Sky drev mot land i full storm, i et område kjent for lumske strømmer, farlige undervannsskjær og flere ulykker. Med 1373 mennesker, mange av dem eldre, om bord.

«Som å være på Titanic»

Skipet slapp ut begge ankrene. Når du styrer et 228 meter langt skip og driver hjelpeløst, må 30 minutter føles som en evighet. Men så lang tid tok det før ankeret endelig fant feste. Da skal cruiseskipet ha vært rundt 100 meter fra å grunnstøte.

Den første faren var over. Men da fortellingene, bildene og videoene fra dem som var om bord begynte å sive ut på sosiale medier, ble det tydeligere og tydeligere at passasjerene hadde det forferdelig.

Et vindu knuste, og vann strømmet inn. I takt med måten bølgene beveget skipet på, føk møbler og passasjerer over gulvene som om de var vektløse. Biter fra taket falt ned.

17 personer fikk så hard medfart at de senere måtte på sykehus, og tre hadde pådratt seg alvorlige bruddskader.

Statfjord-helikopteret hentet 59 personer fra «Viking Sky»

Om bord fortalte ektepar hverandre at de elsket hverandre. Noen trodde dette var slutten og ringte hjem til familiemedlemmer. Andre beskrev det som «å være på Titanic», og var så redde og fulle av angst at de ble numne. Noen vil huske cruise-opplevelsen som det mest redselsfulle de har opplevd i livet.

På land fulgte Hustadvika-beboerne dramaet gjennom stue- og kjøkkenvinduer. Da Aftenposten snakket med én av dem, Frank Einar Vatne, lørdag ettermiddag, fortalte han at han allerede hadde diskutert med naboer om hvordan de skulle agere om skipet grunnstøtte.

Hjelp fra oven

Det ble raskt klart at passasjerene måtte evakueres. Det virket også tydelig at det måtte skje fra luften. Det var vanskelig å evakuere ved hjelp av andre båter. Bølgene var for høye, vinden for sterk, været for hardt. Da lasteskipet Hagland Captain skulle forsøke å hjelpe til lørdag kveld, endte det så ille at de ni om bord måtte hoppe i sjøen og reddes av helikopter.

Fire helikopter startet det møysommelige arbeidet med å heise én og én passasjer opp fra Viking Sky. For mange var dette naturligvis en svært traumatiserende opplevelse. Dessuten gikk arbeidet sakte. Hvert helikopter kunne ta med 15–20 mennesker før de fløy de to kilometerne til idrettshallen som skulle brukes som mottakssted.

Viking Sky dro ut i dårlig vær. Hurtigruten ble liggende ved kai.

Dit hadde både Røde Kors, Sivilforsvaret og frivillige strømmet til for å gjøre overgangen fra redsel til trygghet så god som mulig for de evakuerte. Mange hadde slått seg og hadde blåmerker. Andre var traumatiserte, og trengte en klem eller noen å prate med. Noen hadde bruddskader, og måtte få behandling.

Den siste etappen

Søndag rundt klokken 10.00 var 479 passasjerer heist opp i helikopter og fraktet bort fra Viking Sky. En av de siste som ble evakuert, var en Twitter-bruker som filmet sin 83 gamle far på en ferd han aldri i verden hadde sett for seg da han bestilte cruise-billetter.

To momenter bidro til at det ikke var nødvendig å evakuere flere: Mens heltene på land gjennom natten hadde hjulpet dem som trengte det, hadde to slepebåter kommet så tett opptil skipet at de kunne begynne å slepe det. I tillegg virket nå tre av motorene.

For de 436 passasjerene og mannskapet på 458 var det på tide å begynne på cruisets siste etappe – fra det fryktede farvannet utenfor Hustadvika til Molde.

Selv om politiet hadde bedt skuelystne om å holde seg unna sentrum, først og fremst for å ha best mulig flyt i trafikken, møtte flere hundre moldensere opp for å feire dramaets lykkelige slutt.

