Oslo-byrådet åpner for å overta klimatoppmøtet

Det skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding onsdag kveld.

«Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019. De siste fire årene har vi vist at vi kan kutte raskt i klimautslippene. De neste årene skal vi sørge for at Oslo blir verdens første utslippsfrie storby. Oslo vil derfor være en fantastisk ramme for FNs klimatoppmøte», skriver byrådslederen i pressemeldingen.

Chile trekker seg som arrangør av FNs klimakonferanse COP 25, som skulle holdes i Santiago 2. til 13. desember, opplyste landets president, Sebastián Piñera, tidligere onsdag.

Årsaken er den pågående uroen i forbindelse med de store demonstrasjoner mot regjeringen de siste tolv dagene.

Piñera kaller beslutningen for smertefull og sier Chile verken er i stand til å arrangere klimakonferansen eller APEC-toppmøtet som skulle vært arrangert i hovedstaden Santiago 11. til 17. november. APEC er Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen, som består av 21 medlemsland.

18. oktober brøt det ut voldelige opptøyer i hovedstaden Santiago, der demonstranter støtte sammen med opprørspoliti under en protest som ble utløst av prisøkninger.

Unntakstilstand

Piñera svarte med å innføre unntakstilstand, og dagen etter patruljerte soldater Santiagos gater for første gang siden Augusto Pinochets militærdiktatur tok slutt i 1990.

Demonstrasjonene har siden vokst kraftig i omfang, og de har i hovedsak vært ikkevoldelige. Sist fredag deltok over 1 million chilenere i en fredelig protest mot økonomisk og sosial ulikhet og med krav om bedre offentlige tjenester.

Inviterer Elvestuen til samarbeid

«Jeg vil invitere klima- og miljøminister Ola Elvestuen til et samarbeid om å se på mulighetene for å legge klimatoppmøtet til Oslo. Det er ikke sikkert det er praktisk mulig, men vi bør se på mulighetene. Jeg håper regjeringen vil følge opp min invitasjon», skriver Johansen.

FNs klimatoppmøte består av flere enn 190 land, som samles for å finne løsninger på verdens klimaproblemer. Oppfølging av Paris-avtalen fra 2015 er planlagt som et viktig tema på klimatoppmøtet i desember.