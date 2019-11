Setteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke

– Det er cirka 80 saker. Jeg understreker at jeg ikke har talt opp nøyaktig. Trolig vil også tallet øke, opplyser Mæland til NTB.

Dette er i tråd med det som tidligere er blitt kjent.

Da Nav-skandalen sprakk for snart to uker siden, ble det opplyst at minst 48 personer var blitt uskyldig dømt for å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EØS-land. I ettertid har tingrettene meldt ifra om rundt 30 flere saker som også skal vurderes av Riksadvokaten.

Siden Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er inhabil i saken, ble Mæland utnevnt til setteriksadvokat fredag. Han begynte arbeidet mandag.

– Jeg har naturligvis orientert meg med tanke på de utfordringene som påtalemyndigheten står overfor, men må likevel først prioritere å organisere en stab til å bistå meg, og hvilket krever tid, herunder en god del møtevirksomhet, skriver Mæland i en epost.

Han håper å ha en stab på plass ved starten av desember.

Så langt omfatter Nav-skandalen saker fra etter 1. juni 2012 og for ytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Men Nav undersøker for tiden om loven også er tolket feil for andre ytelser og før dette tidspunktet.

I et brev Nav-direktør Sigrun Vågeng nylig sendte til Riksadvokaten, skriver hun at en egen rapport med rettslige vurderinger rundt reglene for å ta med trygdeytelser til andre EØS-land er klar 2. desember.