Florø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring

Sogn og Fjordane tingrett besluttet søndag at den 27 år gamle mannen skal varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud på grunn av bevisforspillelsesfare. Han skulle etter planen framstilles for varetektsfengsling mandag, men det ble framskyndet til søndag.

Politiet hadde søndag ikke fått avhørt 27-åringen.

– Han er ivaretatt av helse, og derfor vi har ikke fått avhørt ham. Det er et medisinsk spørsmål. Vi vil avhøre ham så snart det er mulig å få det til, sier påtaleansvarlig Eli Valheim i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen fredag kveld. Kvinnen ble erklært død på stedet klokken 20.30, etter at det var blitt forsøkt å gi livreddende førstehjelp.

Ba om full judisiell observasjon

Politiet vil be om en full judisiell observasjon av siktede. Det er en grundig psykiatrisk undersøkelse som har til hensikt å avklare om siktede var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet.

– Det er ganske vanlig at det gjøres i alvorlige saker. Det er vel heller blant unntakene når det ikke skjer, sier Valheim.

Valheim vil ikke gi noen opplysninger om drapet eller helsetilstanden til den siktede.

Mannen bodde i Florø sammen med sin mor, og de to hadde besøk av avdøde og hennes sønn. Alle er fra Øst-Europa, men fra to forskjellige land.

Snakket med siktede før drapet

Leder for felles operative tjenester, Kjetil Rekdal, bekrefter overfor VG at politiet var i kontakt med den drapssiktede mannen natt til fredag, altså under et døgn før drapet.

– Operasjonssentralen ved Vest politidistrikt fikk natt til fredag klokken 04.23 melding om en person som løp etter en hjemmehjelp i nabolaget hvor en kvinne ble knivstukket og drept fredag kveld. Da politiet snakket med melder, var mannen rolig, men forvirret. Via telefon ba politiet mannen om å gå hjem, noe han da gjorde, sier Rekdal til avisen.

Etterforsket videre søndag

Vest politidistrikt opplyser i en pressemelding at politiet jobber med vitneavhør, krimtekniske undersøkelser og obduksjon av avdøde.

Kriminalteknikere skal undersøke åstedet til uka.

Politiet har foreløpig ikke grunn til å tro at andre var til stede da drapet ble begått i en leilighet i Florø.

Den siktede mannens forsvarer, advokat Malin Østvik, hadde lørdag ikke fått snakket med klienten, og kunne derfor ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen. Hun hadde søndag ikke besvart NTBs henvendelse.