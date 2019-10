Knuste vinduer med hammer i Næringsdepartementet

«Det har oppstått en sikkerhetstruende hendelse i resepsjonen,» skriver departementet i en melding til alle ansatte.

– Det er en person som har gått løs på vinduer med hammer. Det er kontroll på vedkommende og hammeren, og politiet er på stedet, opplyser vakthavende Marius Wam i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Hendelsen skjedde ca. klokken 10.40 torsdag formiddag. Ingen personer ble skadet.

Det var rolig på stedet da Aftenposten kom til adressen i Kongens gate like etterpå. En vaktmann sørget for at ingen gikk inn, mens politiet og andre vakter holdt kontroll på gjerningsmannen innenfor.

En stor glassrute ut mot gaten og glassdørene inn til resepsjonen ble ødelagt, men glassrutene er såpass kraftige at mannen ikke har klart å slå hull, til tross for at han skal ha brukt en hammer.

Mannen er pågrepet for ruteknusingen og for å ha forulempet en offentlig tjenestemann.