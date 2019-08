Politiet vil avlive hund som bet gutt (4) i hodet. – Synd også for hundens eiere, sier faren.

(Bergens Tidende): Sammen med faren var gutten innom en gård i Gloppen i Sogn og Fjordane juli i år. Der skulle de kjøpe bær.

En hund som sto bundet fast angrep da fireåringen. Gutten skal ha fått fem-ti bitt i hodet, skriver Bergens Tidende.

Mandag skrev Firda at politiet nå har vedtatt å avlive hunden, noe Sunnfjord-lensmann Dag Fiske bekrefter overfor BT.

– En hund som har bitt et barn og påført skade, skal i utgangspunktet avlives, med mindre helt spesielle omstendigheter tilsier noe annet. Det er det ikke i denne saken, slik vi vurderer det, sier Fiske.

– Feil om vi ikke gjorde det

Guttens far sier han ikke klandrer hundens eiere for det som skjedde. Han tenker at de ikke har kjent godt nok til hundens lynne.

– De ville jo aldri latt den stå der den sto, og latt barn klappe den, hvis de trodde hunden hadde dette i seg, sier han.

Likevel mener han klart at hunden bør avlives.

– Vi har sagt til politiet at vi ønsker det. Politiet sa at de uansett ville gjort en vurdering av det, uten at vi sa noe, sier faren.

– Når vi ba om avlivning, var det også for gutten vår sin del. Det ville vært feil om vi ikke gjorde det.

Faren var like i nærheten og ble vitne til det som skjedde. Han forteller at datteren sto og klappet hunden rett før sønnen ble angrepet.

Selv reagerte han instinktivt med å ta tak rundt hundens nakke. Den store hunden skal da ha dratt ham etter seg.

– Jeg har aldri før sett en hund være så aggressiv mot et menneske. Det var helt brutalt å se på. Hele hendelsen, fra min datter sto og klappet hunden, til den hoppet på gutten vår og frem til jeg fikk revet den vekk, tok bare noen sekunder.

Faren forteller at hunden etterpå skal ha gått mot datteren, men at han da sparket til den og ropte «Løp!» til ungene.

– Alt blodet

Fireåringens far har tidligere fortalt TV2 om det som skjedde på gården.

Til kanalen sa hundeeierne at de er sjokkerte over og beklager hendelsen, og at de kjenner hunden som «veldig rolig og vennlig hund».

Gutten har ikke varige skader, sier faren. Foreldrene merker likevel en forandring: Sønnen er blitt livredd for hunder – og litt mer skeptisk i sin fremtreden enn han var før.

– Jeg blir fortsatt kvalm når jeg tenker på det. På grunn av alt blodet trodde jeg han var bitt i blodåren i halsen. Det viste seg heldigvis å ikke være tilfelle. Men jeg kjørte til legevakten som om det sto om livet.

Fra legevakten gikk turen videre til sykehus og en flere timer lang operasjon.

– Ett av stingene sitter ikke langt fra halspulsåren. Dette kunne gått mye verre.

– Samtykket ikke

Lensmann Dag Fiske sier hundeeieren har fått både varsel om avlivningsvedtak, med mulighet til å svare og kommentere, og så selve vedtaket.

– De samtykket ikke i avlivning. For å gå videre da, må det sendes en skriftlig, begrunnet klage, sier Fiske.

Politidirektoratet er klageinstans, siden dette regnes som en forvaltningssak.

– Dette er synd også for hundens eiere, sier fireåringens far, som skjønner at de er lei seg.

– Men hvordan skal de vite at den ikke kan gjøre noe lignende igjen? Jeg spør meg hva som eventuelt er logikken i at hunden ikke skal avlives.