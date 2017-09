Ekstraordinært kommunevalg i nye Færder kommune

Nøtterøy kommune og Tjøme kommune i Vestfold fylke blir til Færder kommune fra og med 1. januar 2018. I den forbindelse avholdes det et ekstraordinært kommunestyrevalg til det nye kommunestyret allerede under årets stortingsvalg mandag.

Et ekstraordinært kommunestyrevalg er et kommunestyrevalg som holdes på et annet tidspunkt enn ordinært kommunestyrevalg. I forbindelse med kommunereformen anbefales det at det bør holdes kommunestyrevalg høsten før en sammenslåing.

Det skal velges 47 representanter til Færder kommunes kommunestyre. Det nye kommunestyret blir i første omgang bare sittende i ett år frem til kommunen skal gjennomføre nytt ordinært kommunestyrevalg i 2019, samtidig med resten av landets kommuner.

Per 1. juni 2017 har 156 kommuner positivt vedtak om sammenslåing i kommunestyret og 121 av dem er vedtatt slått sammen til 47 kommuner. Alle sammenslåingene skal være gjennomført innen 1. januar 2020.

Antall kommuner var før reformen 428. Etter de planlagte sammenslåingene vil landet ha 354 kommuner.