Dette skriver Kommunaldepartementet selv om brevet til fylkesmannen i Hedmark:

«Hamar kommune vil ha hovedansvaret for å følge opp den videre behandlingen av saken, i nært samarbeid med berørte myndigheter. Det forutsettes at Bane Nor og andre involverte myndigheter jobber raskt og samarbeider tett med Hamar kommune slik at fremdriften i prosjektet sikres, heter det i brevet.

Utredningene skal være grunnlag for reviderte gjennomførings- og kostnadsanslag. De skal omfatte både jernbanemessige forhold, avbøtende tiltak, frigjøring av byutviklings­områder, mulige gevinster ved avhending av frigitte arealer og kompenserende tiltak for å oppfylle Ramsarkonvensjonen. Det skal ut fra revidert forslag gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av de to alternativene.

Dette skal utredes nærmere:

By- og knutepunktutvikling, muligheter og begrensninger ved begge alternativer, inkludert tids- og kostnadsvurderinger. Konsekvenser for driftsfunksjoner, jernbaneverksted, tilbakeføring av sporområder, mv. knyttet til mulighetene for frigivelse til byutvikling, samt gevinster ved avhending av frigitte arealer.

Konsekvenser for Norsk Jernbanemuseum.

Konsekvenser for Vikingskipet – herunder antall parkeringsplasser.

Konsekvenser for matjord og muligheter for avbøtende jordverntiltak.

Konsekvensene for Åkersvika naturreservat. Muligheter for konfliktreduserende og avbøtende tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen.

Det heter også at:

Det er viktig at det lages en god oversikt over hva som er del av den vedtatte InterCity-utbyggingen og hva som er en del av byutviklingen i regi av Hamar kommune. Flytting av driftsbanegården og verksted og opparbeidelse av frigitte sporområder ut over ren rydding er ikke en del av InterCity-prosjektet.»