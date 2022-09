Jordmødre oppgitt over ønskebrev fra gravide: «Ønsker ikke jordmor over 50 år»

– Når du er den jordmoren som har hestehale eller som har bikket 50, og er kjempeflink, men plutselig er veid og funnet for gammel, da er det kjipt, mener overlege Marit Halonen Christiansen.

«Ønsker ikke jordmor med hestehale». «Ønsker ikke at id-kortet dingler rundt halsen». «Jordmoren må være mellom 35 og 50 år». Dette står i noen av ønskebrevene til en ny generasjon fødende.

22 minutter siden

(AFTENBLADET): – Vi ønsker å gi så god hjelp som mulig. Vi kommer i alle aldre, farger og fasonger. Det gjør pasientene våre også. Hvis en pasient oppgir at hun helst ikke ønsker en mannlig gynekolog fordi hun er blitt utsatt for overgrep fra en mannlig omsorgsperson, så er det en relevant opplysning som vi vil strekke oss for å innfri. Men dersom man skriver at man ikke ønsker en jordmor som har bikket 50, så har det ingen som helst relevans.

Det sier Marit Halonen Christiansen, avdelingssjef ved Kvinneklinikken på SUS til Aftenbladet.no. Hun snakker om ønskebrevene som mange gravide har med seg til sykehuset når fødselen nærmer seg.

I ønskebrevene kvinnene bringer med seg har det blant annet stått: