Lillestrøm-skole diskriminerte elever uten å være klar over det: – En alvorlig sak

En skole i Lillestrøm har i over to år diskriminert elever på bakgrunn av deres etnisitet. Nå må flere elever bytte klasse.

Lillestrøm kommune er pålagt å endre klassene på en skole i kommunen. Bildet viser rådhuset i kommunen.

11.05.2023 20:35

I 2020 startet 76 elever på 1. trinn på en barneskole i Lillestrøm. De ble fordelt inn i fire klasser.

Raskt oppdaget elevenes foreldre noe unormalt. I desember samme år sendte de en bekymring til kommunen.

«Foresattes bekymring er knyttet til skjevfordeling når det gjelder mangfold i årets klasser hvor andelen minoritetsspråklige barn i de fire klassene ser slik ut: ca. 30%, 25% og 10%, kontra 75% i klassen som vi representerer», skrev de.

Kommunen vurderte derimot at det ikke var grunnlag for å endre klassene.

Pålagt å endre klassene

Nå er elevene på 3. trinn. Fortsatt er er inndelingen av klassene de samme. I mellomtiden har foreldrene klaget til Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD). Til slutt havnet saken på bordet til Diskrimineringsnemnda.

Nå er konklusjonen klar:

«Lillestrøm kommune diskriminerer elevene som går på 3. trinn ved [skolens navn], skoleåret 2022/23, på grunn av etnisitet».

Diskrimineringsnemnda gjengir ikke navnet på skolen. Aftenposten er derfor ikke kjent med hvilken skole det dreier seg om.

I vedtaket pålegger nemnda kommunen å endre klassene før nytt skoleår starter 17. august. Hvis ikke vil kommunen få tvangsmulkt på 5000 kroner hver virkedag inkludert lørdag.

– Dette er en alvorlig sak, noe også nemnda påpeker i sin vurdering av om de skal gi pålegg, sier fungerende presseansvarlig i Diskrimineringsnemnda, Ingelin Gammersvik.

Tilfeldig mot alle odds

Skolen og kommunen sier de ikke visste hvilken etnisitet elevene hadde da klassene ble laget. Inndelingen skjedde blant annet på bakgrunn av språklige ferdigheter, sosiale relasjoner og hvor barna bor. De mener at den etniske fordelingen i på trinnet derfor er en ren tilfeldighet.

Det er nemnda enig i. Etter å ha sett klasselistene kom de frem til at det ikke kan bevises at kommunen har brukt etnisitet som et kriterie da klassene ble inndelt.

«Selv om fordelingen fikk et meget spesielt utfall, som nok statistisk sett er lite sannsynlig», skriver de.

Har indirekte diskriminert

Nemnda konkluderer likevel med at kommunen indirekte har forskjellsbehandlet. De viser til at alle elever taper på en skjevfordeling, og spesielt elever med ikke-vestlig bakgrunn. De mister da muligheten til å dele språkfellesskap og også en kontaktflate med norske elever.

Skjevfordelingen har pågått i nesten tre skoleår. Det til tross for at kommunen ble klar over det allerede i 2020. Nemda mener derfor kommunen har vist liten vilje til endring.

Grunnen er ifølge skolen at klassen har fungert bra. Likevel besluttet kommunen å endre klassene før Diskrimineringsnemdas avgjørelse var klar.

Nemda håper saken gjør at andre skoler blir bevisste på muligheten for diskriminering av elever på bakgrunn av etnisitet.

– Skoleeiere må være oppmerksomme på om klasseinndelingen rent faktisk deler inn elevene etter etnisitet, selv om man som utgangspunkt bruker andre kriterier til å sette sammen klassene, sier Gammersvik.