Måtte reddes to dager på rad: – Jeg håndterte dette perfekt

Båtføreren som lørdag havnet i havsnød og ble hentet av redningshelikopter, mener mediene overdriver dramatikken.

Fredag morgen måtte brannbåten rykke ut til denne båten, som tok inn vann utenfor Kristiansand. Lørdag ble mannskapet evakuert med helikopter.

15.01.2023 17:44

Rett før klokken 20 lørdag fikk Hovedredningssentralen melding om en fiskebåt med to personer om bord som tok inn vann utenfor Lillesand. To redningsskøyter, en brannbåt og et redningshelikopter rykket etter hvert ut til havaristen, som tok inn mer vann enn lensepumpene klarte å håndtere.

Ettersom sjøen var for grov til å få mannskapet over på redningsskøytene, ble mannen og kvinnen som var om bord heist opp av helikopteret. Begge ble innlagt på sykehus for kontroll, men skrevet ut igjen søndag.

