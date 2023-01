Aktor fortsetter å grille den tiltalte vaktsjefen om ulykkesnatten

BERGEN (Aftenposten): Torsdag fortsetter vaktsjefen å forklare seg om havariet i Hjeltefjorden. - Hadde en forventning om at alle var på vakt, sa den tiltalte.

Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta er aktorer i saken mot den tiltalte vaktsjefen fra KNM Helge Ingstad. Rettssaken foregår i Hordaland tingrett.

Natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad» med tankskipet TS «Sola».

Statsadvokaten har kun tiltalt én person. Det er den 33 år gamle vaktsjefen som var på broen. Han skal svare for hva som gikk galt.

Torsdag fortsetter han å forklare seg i Hordaland tingrett. Tiltalte har på seg offisersuniformen fra Sjøforsvaret i rettssalen.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta vil stille en rekke spørsmål om detaljene i det som skjedde fra klokken 03.53.00. Da overtok vaktsjefen som øverste ansvarlige på krigsskipet.

Drøye åtte minutter senere, klokken 04.01.15 skjedde kollisjonen.

Så ikke mannskapet

Sylta stilte spørsmål om hvorfor ikke vaktsjefen fanget opp at kollegaen som fulgte med på styrbord, ikke var til stede. Han hadde spisepause.

– Jeg visste ikke at vi ikke hadde styrbord utkikk, det er jeg ganske sikker på.

Han viste til at det er mørkt på broen der de står, og at det ikke er lett å se folk.

– Hvorfor undersøkte du ikke at alle var på post?

– Vi har hadde hatt samme vaktrullering de siste ukene, og det var ingen endring. Så jeg hadde en forventning om at alle var på vakt, forklarte den tiltalte.

Statsadvokat Benedikte Høgseth følger opp:

– Når du legger til grunn at styrbord utkikk er på plass, tenker du at du har et selvstendig ansvar for å forsikre deg om det?

– Det er mye mulig at jeg har, men det var ikke informasjon som jeg satt på der, svarer tiltalte.

– Det er selvfølgelig mye ansvar som ligger på vaktsjefen, legger han til.

«Dersom det kun er en utkikk på bro, skal denne holde utkikk på styrbord side», ifølge regelverket for brotjenesten har som Havarikommisjonen tidligere har påpekt. Dette er for å ha spesiell oppmerksomhet mot trafikk fra styrbord side, som skipet har vikeplikt for.

Kjente på et press om å levere

– Det lå et press på oss som var under opplæring. Det var en lang prosess, sa 33-åringen onsdag i retten.

Den tiltalte ble pekt ut av ledelsen til å være vaktsjef om bord på «Helge Ingstad» våren 2018.

Om dramaet da fregatten kolliderte med tankskipet sa han:

– Disse minuttene har jeg tenkt på, forestilt meg, drømt om, og hatt mareritt om x-antall tusen ganger.

– Jeg har forklart meg om dette et titall ganger. På et tidspunkt er jeg også usikker på hva som er synet 8. november, hva jeg har tenkt, håpet på eller er blitt fortalt, la han til.

Både torsdag og onsdag var det til tider noe ampert i rettssalen. Statsadvokat Sylta valgte å irettesette tiltalte flere ganger.

Onsdag påpekte Sylta at ikke alle andre er fageksperter, og at det ikke var noen grunn for tiltalte til å «himle med øynene.» Sylta uttrykte også misnøye til forklaringen, blant annet fordi tiltalte ikke husket alle detaljer.

En video fra Statens havarikommisjon viser øyeblikket da fregatten kolliderte med tankskipet Sola.