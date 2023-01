Tiltalte om ulykkesnatten og tiden etter: – Den verste perioden i mitt liv

BERGEN (Aftenposten): Torsdag fortsetter vaktsjefen å forklare seg om havariet i Hjeltefjorden. – Jeg sitter ikke her og sier at jeg ikke kunne ha gjort ting annerledes, sa tiltalte.

Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta er aktorer i saken mot den tiltalte vaktsjefen på KNM Helge Ingstad. Rettssaken foregår i Hordaland tingrett.

19.01.2023 09:17 Oppdatert 19.01.2023 11:40

Natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad» med tankskipet TS «Sola».

Statsadvokaten har kun tiltalt én person. Det er den 33 år gamle vaktsjefen som var på broen. Han skal svare for hva som gikk galt.

Torsdag fortsetter han å forklare seg i Hordaland tingrett. Tiltalte har på seg offisersuniformen fra Sjøforsvaret i rettssalen.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta stilte en rekke spørsmål om det som skjedde fra klokken 03.53.00. Da overtok vaktsjefen som øverste ansvarlige på krigsskipet.

Drøye åtte minutter senere, klokken 04.01.15, kræsjet fregatten med et tankskip. Og sank.

– Den verste perioden i mitt liv

Vaktsjefen ble oppringt av Sola TS få sekunder før ulykken. Han får beskjed om å svinge styrbord. Det avviser tiltalte og svarer at «da går vi for nærme blokkene.»

– Hva mente du med blokkene, spør statsadvokat Magne Kvamme Sylta?

– Det er et ord jeg ikke har brukt noe særlig før eller siden.

– Du er sjef på båten din. Spør du «hvorfor det»? «Hvem er det som spør»?

– Nei, det er mye man kan gjøre. Men jeg hadde ikke kapasitet eller erfaring til å gjøre det, da.

Under utspørringen kom Sylta inn på et møte hos politiet 12. desember 2018, da tiltalte skulle lese gjennom og skrive under på et referat fra et avhør 29. november samme år. Vaktsjefen ble da spurt om han ville høre på lydopptak fra ulykkesnatten. Men det sa han nei til.

– Hvorfor svarte du det, ville aktoren vite.

– Perioden fra 8. november og frem til da var den verste perioden i mitt liv, og det å gå tilbake og se på det, var jeg ikke i stand til, svarte 33-åringen.

Så ikke mannskapet

Sylta stilte spørsmål om hvorfor ikke vaktsjefen fanget opp at kollegaen som fulgte med på styrbord, ikke var til stede. Han hadde spisepause. Styrbord er høyre side sett i fartøyets fartsretning. Babord er venstre.

– Jeg visste ikke at vi ikke hadde styrbord utkikk, det er jeg ganske sikker på.

Han viste til at det er mørkt på broen der de står, og at det ikke er lett å se folk.

– Hvorfor undersøkte du ikke at alle var på post?

– Vi har hadde hatt samme vaktrullering de siste ukene, og det var ingen endring. Så jeg hadde en forventning om at alle var på vakt, forklarte den tiltalte.

Statsadvokat Benedikte Høgseth fulgte opp:

– Når du legger til grunn at styrbord utkikk er på plass, tenker du at du har et selvstendig ansvar for å forsikre deg om det?

– Det er mye mulig at jeg har, men det var ikke informasjon som jeg satt på der, svarer tiltalte.

– Det er selvfølgelig mye ansvar som ligger på vaktsjefen, legger han til.

«Dersom det kun er en utkikk på bro, skal denne holde utkikk på styrbord side», ifølge regelverket for brotjenesten. Dette er for å ha spesiell oppmerksomhet mot trafikk fra styrbord side, som skipet har vikeplikt for. Det har Havarikommisjonen tidligere har påpekt.

Kalte aktors radarbilde for en spekulasjon

Sylta viste også frem for retten et rekonstruert radarbilde fra klokken 03.53.02, med en stiplet kurslinje fra KNM Helge Ingstad mot en radarflekk der Sola TS var synlig identifisert.

– Slik kan dette bildet ha sett ut, hevdet aktor.

Dette reagerte både tiltalte og hans forsvarere på.

– Slik så ikke bildet ut ulykkesnatten, repliserte 33-åringen.

Han omtalte aktors bildefremvisning som teoretisk og en spekulasjon.

Sylta terpet, ofte i en tydelig indignert tone, rundt hva vaktsjefen så. Brukte han hjelpemidler? Og i hvilken grad engasjerte han de rundt seg for å få hjelp?

– Jeg sitter ikke her og sier at jeg ikke kunne gjort ting annerledes. Jeg forteller ting ut fra min oppfatning og situasjonsforståelse, svarte vaktsjefen.

Aktoren var også åpenbart oppgitt over at tiltalte kunne tro at tankskipet var en stasjonær installasjon ved land.

– I mørket er det svært vanskelig å avstandsbedømme lys, svarte han.

– Fasit og fasit

Sylta påpeker at vaktsjefen har gitt ulike forklaringer til politiet etter ulykken. Tiltalte forsto ikke at det var et tankskip som kom mot ham. Han trodde det var en plattform.

Men i avhør beskrev han en bevegelse hos objektet.

– Det kan høres ut som du har sett en bevegelse?

– Ja, og med fasiten så har jeg jo det, svarer tiltalte og viser til at avhøret ble gitt kort tid etter kollisjonen.

– Fasit og fasit, kommenterer Sylta.

– Det kom nærmere mot oss, det er den kommentaren jeg har.

– Som vaktsjef, engasjerte du brovaktslaget?

– Det har du vel svart på selv. Jeg sitter ikke her og sier at jeg ikke kunne ha gjort ting annerledes. Men jeg forteller ut fra min oppfatning.

– Kunne du ha spurt vaktsjef assistent?

– Ja, det er en mulighet. Jeg kunne ha gjort ting annerledes.

Både torsdag og onsdag var det til tider noe ampert i rettssalen. Statsadvokat Sylta valgte å irettesette tiltalte flere ganger.

Onsdag påpekte Sylta at ikke alle andre er fageksperter, og at det ikke var noen grunn for tiltalte til å «himle med øynene.» Han uttrykte også misnøye til forklaringen, blant annet fordi tiltalte ikke husket alle detaljer.

Fakta Dette skjer i rettssaken Torsdag fortsetter den tiltalte å forklare seg. Han vil fortsette forklaringen også de tre første dagene i neste uke.

Rettssaken pågår frem til 10. mars. Over 30 vitner skal forklare seg.

Forsvarsdepartementet vedtok en foretaksstraff på 10 millioner kroner etter havariet.

I fjor inngikk Forsvarsdepartementet og eieren av TS Sola et forlik. Twitt Navigation Ltd gikk med på å betale 235 millioner kroner i erstatning Vis mer