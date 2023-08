Jobber på spreng før mulig storflom på Romerike. Kritiske til beredskapsplanen.

FETSUND: Flere områder på Romerike kan bli lagt under vann i løpet av det nærmeste døgnet. Fetsund-beboer Lillann Ottosen er svært kritisk til stillheten fra kommunen.

Grill, hagebord og en putekasse blir løftet opp på garasjetaket og i sikkerhet før en mulig ny storflom på Romerike og Fetsund. Vis mer

Publisert: 11.08.2023 Oppdatert: 11.08.2023 15:47

Øyaveien i Fetsund, bare noen minutter i bil fra Lillestrøm, slynger seg langs bredden til Øyeren. Idyllisk er kanskje ordet som best beskriver stedet akkurat nå. Men nærmest lydløst utvider og vokser Øyeren.

Innsjøen i Glomma-vassdraget lurer seg innover grønne plener, over veikanter og nærmer seg eneboligene i et terreng like flatt som Danmark.

Nå kan det bli en ny storflom.

En gjentagelse av 1995?

Alt vannet i Glomma og Mjøsa skal gjennom Øyeren, som ligger i de tidligere fylkene Akershus og Østfold. Ifølge prognosene til NVE kommer Øyeren til å stige med 1 til 1,3 meter fra nivået fredag morgen. Mange kjemper mot klokken. Ifølge NVE er det ventet at flomtoppen vil nås søndag eller mandag.

Alle husene langs veien Øya i Fetsund kan få nærkontakt med Øyeren i løpet av kort tid Vis mer

Sikrer møbler på garasjetaket

Lillann Ottosen jobber på spreng i enden av Øyaveien. Familie og venner hjelper til med å frakte møbler opp fra kjellere, stue og over i sikkerhet. Noe kjøres bort midlertidig. Noe annet blir lagt over i en annen mer høytliggende garasje. Mens grillen, hagebord og en putekasse blir lagt oppå garasjetaket.

Hvis vannet går inn vinduene her, ødelegges gulv og annet materiale.

– Og kjellerne må lufttørkes i flere måneder fremover, sier Ottosen.

Familien må da evakuere og bo midlertidig et annet sted.

Lillann Ottosen (foran) bærer ut «ting og tang» fra huset og over i en garasje. Vis mer

Under 1995-flommen brukte de robåt for å komme seg hjem. Lillann Ottosen har til sammen tre bygninger på samme adresse. To er hus, mens den tredje er en garasje som ble bygget i 1985.

TV 2 var også med på en liten rotur under storflommen sist. – Vannstanden gikk helt opp hit, forteller Ottosen – og peker på et punkt oppe på husveggen.

– For oss er ikke dette noen katastrofe – som det er for mange andre steder. Dette er en «kontrollert flom» som er litt trist og veldig upraktisk.

Ottosen er imidlertid oppgitt over Lillestrøm kommune, storkommunen som ble dannet 1. januar 2020.

– I 1995 var vi en del av Fet kommune. I dag er vi Lillestrøm kommune. Fet kommune stilte med Sivilforsvaret og Heimevernet. De hjalp oss med å bære og flytte. De hadde ordnet et sted der vi kunne ha alle tingene våre. I dag er det ingenting.

– Ingenting?

– Vi fikk en melding i går, men da hadde folk borti veien her allerede fått vann i kjellerne. Da sjokkprognosen kom om en ny storflom, hørte vi ingenting. Jeg mistenker Lillestrøm kommune for ikke å ha en egen beredskapsplan for det her.

– Dere må klare dere selv denne gangen?

– Ja, de har ikke noe system eller beredskapsplan. Jeg mener at Øyeren burde vært regulert ned tidligere.

Det er nærmest som å flytte enda en gang. Men alt skal tilbake igjen. Vis mer

Dette svarer Lillestrøm kommune: Har sittet i møter

Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune, sier det stemmer at kommunen foreløpig ikke har vært i kontakt med innbyggerne i Fetsund fredag ettermiddag.

– Vi har fulgt flomprognosene nøye og har sittet i møte om tiltak fredag formiddag. Det vil gå ut informasjon til beboere i flomutsatte områder i løpet av fredagen, sier hun.

Hun sier Lillestrøm kommune har beredskapsplanverk for å håndtere flomsituasjoner, også i Fetsund.

– Planen sier blant annet noe om når kommunen skal anbefale evakuering, sier Lippestad.

Nektet å bygge flomvoll

Inntil videre bor Lillann Ottosen og familien hjemme. Hun har beregnet med egne prognoser at vannet i verste fall ikke når vinduet på huset deres før lørdag morgen.

Hun virker rolig, har nesten fått trening i å leve med flomfare, men følger med time for time. På den siste timen har vannet steget med 7 millimeter på NVEs målestasjonen ved Fetsund bro.

– Jeg våknet klokken 06 i morges og håper fortsatt at alt skal roe seg, sier hun. – Men det ser ikke helt slik ut.

Det finnes ikke noen flomvoll på Øya – som Lillestrøm bygget etter flommen i 1995. Beboerne her har ytret ønske om at noe slikt vil de ikke ha.

– Da ville ikke Øya vært Øya, sier Ottosen.

Strømlinjer i dypt vann ved museet Fetsund lenser. Også museet evakuerer før den mulige storflommen. Vis mer

– Det her går veldig hardt inn på meg, sier hun.

To representanter fra kommunen måler høyden på veien. Både politi og representanter fra Oslo universitetssykehus kommer også innom. Men forsvinner raskt igjen.

En av beboerne sier de har brukt ti timer på å rydde unna. Til og med en dukkestue er fjernet.

Halvveis i intervjuet stopper hun brått opp. Hun sier hun ikke orker å snakke mer om hva som kan skje.

– Det her går veldig hardt inn på meg, sier hun.