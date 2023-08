Fortvilelse i sentrum av Hans’ herjinger: – Søvnløs natt i vente

NORDRE LAND (Aftenposten): I midten av ekstremværet som herjet østlandet mandag, sto Roy Lundberg og ryddet grøfter: – En søvnløs natt i vente.

Roy Lundberg har orkesterplass til Fallselven, som går 10 meter fra husveggen hans. – Nå er elven like stor som under flommen for to år siden. Men vi er langt unna flomtoppen ennå, sa Lundberg bekymret mandag ettermiddag. Vis mer

Mandag ettermiddag formørket uværet «Hans» store deler av Østlandet. Roy Lundberg graver hastig grøftene ned den bratte Kleivbakken fra boligen på Fall i Nordre Land like ved Dokka.

– Det blir en søvnløs natt, sier Lise Lundberg, kona til Roy.

Midt i den idylliske hagen dundrer en illsint elv helt i ytterkant av sine bredder. Herfra fosser Fallselven ned mot Randsfjorden. Noen dager tidligere var Kattfossen rett over Lundbergs eiendom en idyllisk, populær badeplass. Nå er den alt annet.

– Se, nå renner det over, sier Roy i bruset lenger opp.

Og uværet er på ingen måte ferdig.

Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab, politiet i Oslo har bedt folk vurdere nødvendigheten av ferdsel, og statsministeren har bedt alle om å ta være på seg selv og sine nærmeste.

I Sverige, hvor uværet herjet først, meldes det mandag ettermiddag om enorme materielle skader. Ett tog sporet blant annet av etter at regnværet vasket bort grunnen under skinnene.

120 passasjerer var om bord da SJ-toget sporet av som følge av ekstremnedbøren. Tre personer er sendt til sykehus. Vis mer

Mer vann på vei

Ekstremværet Hans vil ramme hardt også i kveld og natt.

– Et kraftig bygeområde har startet i Østfold og passert nordover, vest for Mjøsa. Det er veldig intenst vest for Mjøsa nå, sa vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB i 15.30-tiden mandag.

De første bygene kom inn i landet fra Sverige mandag ettermiddag og førte til betydelig overvann lokalt. Enkelte værstasjoner i Viken har registrert så mye som rundt 60 millimeter de siste 24 timene. Og det er ventet mer. Bygene vil komme i bølger utover kvelden og natten, ifølge Borander.

– Det bygger seg opp byger sør i Sverige. De vil komme inn over Østfold og fortsette nordover. Farevarslene som er sendt ut, står seg. Utviklingen så langt har fulgt prognosene, sier hun.

Lokalt kan det komme opp mot 30 millimeter nedbør pr. time. De hardest rammede områdene – fra mjøsdistriktet og vestover – kan få opp mot 100 millimeter nedbør i løpet av 24 timer.

Rødt farevarsel

Farevarselet for jord- og flomskred for kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker og Nes ble oppgradert til rødt nivå mandag. Meteorologene advarer også mot lyn, torden og kraftig vind.

I tillegg til betydelige materielle skader på bebyggelse og infrastruktur medfører ekstremværets herjinger en reell fare for liv og helse i utsatte områder, understreket Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) under et beredskapsmøte med Statsforvalteren i Innlandet mandag ettermiddag.

Elva gikk høyt i Hønefoss mandag formiddag. Vis mer

Også kommunene Skjåk og Lesja i Gudbrandsdalen er lagt til det røde varslet, viser oversikten på varsom.no. Samtidig er kommunene Sogndal, Aurland og Hol inkludert i gult varsel.

– Svært mange skredhendelser ventes. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane og forårsake vesentlig redusert fremkommelighet, står det på varsom.no.

Tirsdag: 65 millimeter til

Da Aftenposten besøkte Fall mandag ettermiddag gikk det flombrune vannet over den gamle steinmuren og inn i hagen til Lundberg. Mandag kveld var det ventet opp mot 55 mm nedbør.

Tirsdag kan det komme opp mot 65 millimeter til.

– Vi må nok ut og grave grøfter som kan lede vannet tilbake. Ellers går veien, sier Roy.

Han frykter også at grønnsakshagen og solplassen skylles vekk.

– Sist røk broen

Ekteparet bygget hus på den gamle kvernhustomten i 1984.

– Siden har det skjedd to-tre ganger at vi har måttet ut og grave grøfter, fortviler Lundberg som sier han har advart både kommunen og kraftverket om at det kan flomme over her.

– Under forrige flom for to år siden, gikk broen. Den kom rasende nedover her, forteller han.

– Elvene på Vestlandet er i større grad dimensjonert for å ta unna sånne nedbørsmengder, og bebyggelsen ligger ikke så utsatt til. Når det gjelder ras, så tåler terrenget større vanntilførsel.

På Vestlandet kunne vannet kanskje rent fint unna. Men på Østlandet får man overvann.

– Det er kortere vei til havet på Vestlandet, så det arter seg på en annen måte, forklarer Songe.