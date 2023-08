Rødt farevarsel for regn, flom og skred: Folk oppfordres til å forberede seg.

Det er ventet 80–100 millimeter nedbør på 24 timer. Bor du mellom Oslo og Sør-Trøndelag bør du benytte søndagen til å sikre boligen.

Mandag og tirsdag er det ventet uvanlig mye nedbør. Her fra Gjøvik 25. juli da et kraftig regnvær førte til at vann fosset ut av kumlokkene. Vis mer

Søndag oppgraderte Meteorologisk institutt farevarselet for ekstrem nedbør fra oransje til rødt.

Varselet gjelder for Østlandet nord for Oslo, de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag, der det er ventet å komme 80–100 millimeter nedbør på 24 timer.

Kort tid etterpå oppgraderte også NVE farevarselet for flom- og jordskred til rødt.

De skriver på varsom.no at det vil bli omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Veier og broer kan bli stengt.

– Vi ser veldig alvorlig på dette. Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi har fullt fokus, sier hydrolog Kristian Nordtun i NVE.

Ekstremværet har fått navnet Hans.

Slik treffer ekstremværet Hans. Vis mer

Klar oppfordring

Røde farevarsler sendes bare ut når det er ventet at været kan gi ekstreme konsekvenser. Varselet innebærer fare for at liv går tapt og store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur.

– Denne starten på uken blir den våteste på 25 år, sier vakthavende statsmeteorolog Pernille Borander.

– Folk må bruke den rolige dagen i dag. Det er i dag man kan gjøre forberedelser i ro og mak.

Den aller kraftigste nedbøren er ventet fra mandag ettermiddag og utover tirsdagen.

Fakta Råd før flommen Rydd hagen for løse gjenstander.

Flytt eller sikre større gjenstander som båt eller campingvogn.

Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret

Rydd verdier og elektriske apparater opp fra kjelleren.

Lukk vinduer og dører godt igjen.

Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Kilde: DSB og NVE Vis mer

Jevn nedbør og byger gir ekstremvær

Meteorologen sier at dette er en veldig unormal situasjon.

I tillegg til jevn nedbør over 48 timer, vil det også være store byger.

Kombinasjonen av veldig store regnmasser over tid og kraftig bygevær gir de ekstreme mengdene med nedbør.

Akkurat hvor bygene vil treffe, er usikkert.

– Jokeren i denne situasjonen er bygene. Vi har sett gjennom sommeren hvor stor forskjell det kan medføre, sier Borander.

Kontakt forsikringsselskapet

Brannvesenet i Oslo er vant med å få mange henvendelser når det kommer store nedbørsmengder.

Kommunikasjonssjef i brann- og redningsetaten i Oslo Sigurd Folgerø Dalen understreker at de er en nødetat som først og fremst responderer på folk i nød.

Han oppfordrer alle til å undersøke med forsikringsselskapene sine hvordan de kan hjelpe i tilfelle oversvømmelser og vannskader.

– Vi har ikke sjans til å hjelpe alle som trenger det, men som ikke er i nød, sier Dalen.

Avtar tirsdag kveld

– Den aller verste nedbøren avtar utover tirsdag ettermiddag og kveld, forsikrer meteorologen.

Resten av uken blir været i Sør-Norge mer som vi er blitt vant til denne sommeren: Ustabilt.

– Det er gode muligheter for å se en del sol. Og så skal man ikke se bort fra at det dukker opp litt ettermiddagsbyger. Den ordentlige varme sommeren ble det ikke i år, sier Borander.

Hun forteller at det lenge så ut til at det ville komme et mer stabilt høytrykk over Sør-Norge, som kunne ført til en varmere og tørrere august.

– Men det flytter seg lenger og lenger utover. Nå ligger det nok an til at det i så fall blir slutten av august at det blir tørrere i sør.