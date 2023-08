Minst 135 stengte veier og jernbanestrekninger – flomtoppen fremdeles ikke nådd

Ekstremværet Hans er inne i sitt fjerde døgn. I Drammen og rundt Mjøsa venter man på det verste.

Drammenselva stiger etter alt regnet som har kommet over Viken og Innlandet. Vis mer

Publisert: 10.08.2023 Oppdatert: 10.08.2023 11:19

Du kan følge utviklingen i vannføringen på Østlandet i sanntid nederst i saken.

Torsdag er det fremdeles rødt farevarsel for flom i deler av Viken og Innlandet. Rødt farevarsel er det høyeste farenivået.

Situasjonen i Drammensvassdraget er mer alvorlig enn i de to andre store elvene, Glomma og Gudbrandslågen, ifølge NVE. Onsdag sa NVE til NRK at de venter at flommen her vil bli den verste noensinne.

Venter flomtopp fredag

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sa onsdag til Aftenposten at det er bekymring for konsekvensene flommen kan få for Drammen.

– Det er uoversiktlig fordi det skjer stadig ras og utglidninger. Vi er bekymret for Drammen hvor vi vet at vannet stiger. Det er en uavklart situasjon.

Les også Drammenselva stiger raskt. Nå fyller innbyggerne sandsekker.

De store nedbørsmengdene kommer ikke lenger, men alt av myrer og magasiner er fylt opp. Dermed går alt vann ut i elvene.

– Det tunge regnet har gitt seg, så elvene oppstrøms er i ferd med å gå ned. Men flombølgen som er skapt er på vei nedover i vassdraget, sier hydrolog Sjur Kolberg i NVE til Aftenposten.

Flomtoppen nederst i Drammenselva antas nådd i løpet av fredag eller lørdag. Drammen kommune skriver på egne nettsider at beboere i kommunen kan hente sandsekker for å beskytte egne boliger mot flommen.

Aftenposten var onsdag i Mjøndalen, der det leveres ut sandsekker til flomvern. Vis mer

I Hønefoss-området er over 1700 mennesker evakuert i påvente av flomtoppen, som ventes nådd i løpet av torsdagen. Da Aftenposten var i byen onsdag, ble det bygget flomvern i forsøk på å redde bygninger.

– Mange må vente flere måneder før de kan flytte tilbake til boligen sin, sier Haraldset.

Setter inn flere helikoptre til evakuering

Ytterligere fem helikoptre er satt inn i flomområdene for å bistå med evakuering og andre oppdrag, melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De har nå tolv helikoptre i beredskap.

− I den akutte krisen vi står i nå, er det nødvendig å sette inn de ressursene som skal til for å ivareta liv og helse i de flomutsatte områdene, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB i en pressemelding.

Spenning rundt Mjøsa

Lenger øst, i Gudbrandsdalen, er flomtoppen i Lågen nådd. Men Mjøsa er ventet å nå toppen først mot slutten av helgen.

Hydrolog Per Glad i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forteller til Gudbrandsdølen Dagningen at flomtoppen i Gudbrandsdalslågen ser ut til å være nådd. Lågen og sidevassdragene har stort sett blitt mindre natt til torsdag.

– Det er stort sett på retur, så man kan si at flomtoppen er nådd i Gudbrandsdalen. Nå er det heller ikke ventet noe særlig nedbør det neste døgnet, og det ser ut til at det verste kan være over, sier hydrologen til GD ved 5.30-tiden torsdag morgen.

Onsdag var vannstanden i Gudbrandsdalslågen tre meter høyere enn før ekstremværet Hans feiet innover Innlandet mandag.

Vannet flytter seg nedover, og fremdeles er det en god stund til flomtoppen er nådd i Mjøsa.

– Vår siste prognose viser at flomtoppen i Mjøsa er ventet søndag eller mandag, sier hydrologen.

Vannstanden i Norges største innsjø er allerede godt over normalnivå. Stigningen har vært på 60 cm siste døgn. Det er varslet at Mjøsa kan nå sitt høyeste nivå siden 1995-flommen innen mandag.

Flomvarselet i Innlandet er fortsatt på oransje nivå, men ifølge hydrolog Kolberg i NVE kan det bli oppjustert til rødt nivå i de kommende dagene.

– Om den kommer til rødt nivå vet vi ennå ikke, men at flommen blir den største siden −95 kan godt skje, sier han.

Kraftverk ødelagt etter demningskollaps

Onsdag ettermiddag kollapset demningen ved Braskereidfoss kraftstasjon etter at en teknisk svikt gjorde det umulig å styre flomslusene ved anlegget. Store mengder vann fosset nedover Glomma da dammen brast.

Kraftverket har to rørturbiner med en effekt på henholdsvis 18 og 22 MW.

Per Storm-Mathisen er kommunikasjonssjef for vannkraft og kraftmarked i Hafslund Eco, som eier kraftverket. Han sier det vil ta lang til å reparere kraftverket, og at de fremdeles ikke har oversikt over skadeomfanget.

– Det vil være omfattende reparasjoner når det har kommet så mye vann inn i kraftverket. Det er vanskelig å si hvor lenge det vil være ute av drift.

Områder og byer nedstrøms i Glomma, som Kongsvinger og Lillestrøm, har ennå ikke sett flomtoppen. Den forventes til helgen.

Dokka er et av mange steder som er hardt rammet av flommen. Det fører til oversvømte bygg, campingplasser og veier. Vis mer

125 veier er stengt i Sør-Norge

Torsdag morgen kom meldingen om at E134 mellom Hokksund og Mjøndalen er stengt på grunn av flom. I løpet av det kommende døgnet blir veien trolig stengt frem til Drammen.

En rekke andre, store trafikkårer er stengt fra før. Disse er:

E6 mellom Dombås og Oppdal

E6 mellom Nord-Fron og Sør-Fron

E16 mellom Bagn og Aurdal

Rv. 3 mellom Rena og Alvdal

Rv. 7 mellom Hønefoss og Geilo

Rv. 4 mellom Roa og Gran

Rv. 15 Ottadalen

Alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim er dermed stengt.

Til sammen er 125 veier i Sør-Norge nå stengt, skriver Statens vegvesen i en pressemelding torsdag formiddag. De fleste er fylkesveier. Det er usikkert når veiene vil åpne igjen.

Også jernbanen er hardt rammet av flom og ras. Syv strekninger er rammet: Både Rørosbanen, Bergensbanen, Hovedbanen og Gardermobanen, Raumabanen, Dovrebanen og Kongsvingerbanen er stengt torsdag morgen.

Arbeidet med å utbedre skader er i gang, men det kan ta tid før togtrafikken kjører som normalt, melder Bane Nor.

Den 170 meter lange jernbanebroen over Gudbrandsdalslågen ved Randklev i Ringebu har fått store skader av ekstremværet. Vis mer

Jernbanebroen som går over Lågen ved Ringebu har fått store skader som følge av flommen, og det var en periode frykt for at den skulle kollapse. Torsdag morgen forteller Bane Nor at den er i ferd med å stabilisere seg.