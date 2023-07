Lovende resultat for ny Alzheimers-medisin: – Veldig gledelig at man har kommet så langt

Nye medisiner mot Alzheimers kan bremse sykdommen betydelig. Forsker tror at de kan komme på det norske markedet allerede neste år.

Mandag ble det lagt frem resultater fra en studie av en ny medisin mot Alzheimers. Vis mer

Mandag ble resultatene fra en studie om effekten av en ny medisin mot Alzheimers lagt frem. Studien viser at medisinen i betydelig grad kan bremse utviklingen av sykdommen.

– Jeg synes det er morsomt og veldig gledelig at man har kommet så langt.

Det sier Tormod Fladby, professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er på Alzheimers-konferansen i Amsterdam, der resultatene nylig ble lagt frem.

Betydelig forbedret effekt

Vi blir stadig eldre. Og fordi aldring er sterk korrelert med demens, spås antallet med demenssykdom å mer enn dobles de neste tretti årene.

Per i dag finnes det ingen medisiner på det norske markedet som bremser utviklingen av Alzheimers. Sykdommen er den vanligste årsaken til demens demensDemens er en samlebetegnelse på sykdommer som fører til skader og tap av hjerneceller. Omtrent 60 til 70 prosent av alle med demens har det på grunn av Alzheimers sykdom..

Fladby har jobbet med denne type studier i en årrekke. Han forteller at resultatene fra nye medisiner har vist betydelig forbedret effekt, sammenlignet med det man har sett tidligere.

For pasientene som begynner behandlingen tidlig, bremses utviklingen av sykdommen i snitt med 40 prosent.

Farlige proteiner i hjernen

Behandlingen går ut på at antistoffer angriper proteiner som danner plakk i hjernen.

– Man tror at proteinene, og eventuelt plakket, har en skadelig effekt på nerveceller og forbindelser i hjernen, sier Fladby.

Teorien er at det fører til at evnen til å lære, huske og utøve hverdagslige aktiviteter svekkes.

Fladby forteller at det lenge har vært spekulert over om plakkdannelse er den faktiske årsaken til demens. Og at det fortsatt jobbes med å forstå hvorfor disse proteinene dannes i hjernen.

– Men i og med at man nå klarer å redusere progresjonen av Alzheimers i retning demens så mye som man har gjort, tyder det på at proteinene har en viktig betydning.

Tidlig diagnose sentralt

Alzheimer utvikler seg til demens over tid. Det er denne utviklingen de nye medisinene skal stagnere.

– Medisinene vil føre til at man vil leve lenger uten demens, sier Fladby.

Medisinen vil altså kunne føre til at pasienten husker sine nærmeste og er sosial og selvstendig i dagliglivets aktiviteter i en lengre periode enn ellers.

Fladby understreker at studien tydelig viser at pasienten får best resultat når behandlingen startes tidlig.

– Om medisinen er livsforlengende vet man ingenting om. Jeg vil i utgangspunktet tenke at den ikke er det.

Målet er å komme dit at hjernen er velfungerende like lenge som resten av kroppen. Men der er man altså ikke, ifølge professoren.

– Vil medisinen kunne ha tilbakevirkende effekt?

– Nei. Du blir ikke kurert. Den bremser sykdomsutviklingen så det tar lengre tid før man utvikler sykdom på demensstadiet.

Legemiddelselskapet Eli Lilly & Co har utviklet medikamentet Donanemab som viser seg å redusere plakk i hjernen. Vis mer

Ikke risikofritt

Selv om de nye medisinene fremstår svært lovende hva gjelder virkning, har medaljen en bakside.

Fladby forteller at behandlingen er inngripende for hvordan hjernen fungerer. Og at den kan medføre alvorlig hjerneblødning, hvis ikke pasientene velges ut og følges opp nøye.

– Det er ikke en bagatellmessig behandling. Vi er nødt til å være sikre på at gevinsten i betydelig grad overskrider potensielle negative effekter.

De potensielt dødelige bivirkningene gjør at det vil bli krav om omfattende oppfølgning av pasientene som får disse medisinene.

– Pasientenes hjerne må tas bilde av med en skanner, skanner,Det brukes en magnetresonanstomografi (forkortet MR). Dette er en teknikk for å fremstille bilder av kroppsvev. for å sikre at de ikke får hjerneblødning. Det blir en jobb, fordi det er en stor mengde pasienter, sier professoren.

På norske sykehus er det i dag begrenset kapasitet til å ta slike bilder. Dessuten er det kostbart.

I tillegg tror Fladby at prisen på selve medisinen blir stiv.

– Vi vet ikke hva prisen blir. Men det er ikke grunn til å tro at medisinen blir billig.

Samtidig er ivaretagelse av pasienter med demens ressurskrevende, påpeker han.

Medikamentet Leqembi er den andre lovende medisinen mot Alzheimers, ifølge nye studier. Vis mer

– Hvor lang tid tror du det tar før medisinen finnes på det norske markedet?

– Etter disse resultatene, har jeg tro på at medisinen blir godkjent også av Det europeiske legemiddelbyrået. Skjer det i løpet av året, bør den komme på markedet tidlig i 2024.

Fladby tror ikke at man noen gang vil finne opp en medisin som reverserer allerede inntrufne forandringer i hjernen.

– Men om man kan komme dit at man ikke bare bremser, men stopper progresjonen, så er svaret ja. Det bør være en ambisjon.