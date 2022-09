Kvinne skal ha blitt knivstukket og utsatt for voldtektsforsøk på Landås

Skal ha ropt på forbipasserende og fortalt at hun hadde blitt knivstukket.

Stort politioppbud på stedet.

5. sep. 2022 16:10 Sist oppdatert 20 minutter siden

Vest politidistrikt opplyste mandag klokken 14.47 at de hadde fått melding om at en person var knivstukket på en privat adresse på Landås i Bergen.

De omtalte situasjonen som uavklart, før de noen minutter senere meldte at de hadde kontroll på det de mener er gjerningspersonen.

Operasjonsleder Eivind Hellesund sier til BT at den siktede er en mann, og fornærmede en kvinne. Hun er tatt hånd om av helsevesenet.

Innsatsleder Frank Listøl.

Også siktet for voldtektsforsøk

Jourhavende jurist Elisabeth Morstøl opplyser i 15.30-tiden til BT at mannen, i tillegg til kroppskrenkelse, også er siktet for forsøk på voldtekt av kvinnen.

– Vi er helt i innledende fase, men vi antar at punktene har en sammenheng. Det er basert på opplysninger fra fornærmede, sier Morstøl.

Gjenstander på bakken utenfor leilighetsbygget.

– Fremstår oppegående og bevisst

Operasjonsleder Hellesund forteller at politiet ble varslet klokken 14.31.

– Vi fikk melding om en kvinne som hadde tatt kontakt med noen forbipasserende. Hun skal ha ropt på dem fra et leilighetsbygg, og sagt at hun var blitt utsatt for en knivstikking, sier han.

Kvinnen fremstår oppegående og bevisst, ifølge Hellesund.

– Vi jobber nå med å avklare hva som skjedde, sier han.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at andre personer er involvert.

Politistasjonssjef i Bergen sentrum, Lars Morten Lothe, sier at kvinnens skader fremstår som beskjedne.

– Det er ikke snakk om et alvorlig skadeomfang, og kvinnen er kjørt til legevakt, sier Lothe.

Inngangsdøren til leiligheten der kvinnen bor og mannen ble pågrepet, ifølge politiet.

Politiet: – Pepret oss med inventar

Politiets innsatsleder Frank Listøl sier til BT på stedet at kvinnen er påført stikkskader i hånden.

– Da vi kom frem, hadde kvinnen kommet seg ut av leiligheten og ned på gaten, sier Listøl.

En person på stedet forteller til BT at kvinnen skrek fra en altan i leilighetsbygget, og hadde blod på hendene. Mannen som nå er pågrepet, skal så ha kastet gjenstander ned fra altanen.

Ifølge Listøl var gjenstandene myntet på politiet.

– Han begynner å pepre oss med potter og inventar ned mot en av våre biler, sier innsatslederen.

Listøl sier at det var kvinnen som bodde i leiligheten tilhørende altanen.

– Vi tok oss opp i leiligheten og fikk kontroll på gjerningsmannen.

Ifølge Listøl bor den pågrepne mannen i samme bygg.

– De to skal ikke ha kjent hverandre fra tidligere. Dette virker uprovosert. Vi vet ikke hvordan han kom seg inn i leiligheten. Han har hatt med seg en kniv inn, sier innsatslederen.

Siktede ble tatt med til legevakten for undersøkelse av ruspåvirkning.