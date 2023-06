– Jeg håper vi får en kulturminister med like stor kunnskap som henne

Hun beskrives som handlekraftig, tydelig og et friskt pust. Men noen mener den neste kulturministeren får en ryddejobb etter Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen valgte å ga av som kultur- og likestillingsminister fredag.

28.06.2023 07:52

Anette Trettebergstuen (Ap) trakk seg som statsråd fredag etter flere habilitetstabber. Snart får vi en ny kultur- og likestillingsminister i Norge.

TV 2 og VG meldte tirsdag at Lubna Jaffery (Ap) fra Hordaland ligger an til å bli ny kulturminister. Dette blir tirsdag ettermiddag bekreftet av Aftenpostens kilder.

Hvor bør den nye statsråden vende blikket? Aftenposten har snakket med kulturpersonligheter fra flere hold.

Lubna Jaffery (Ap) fra Hordaland kan bli utnevnt til ny kulturminister onsdag.

– Kjipt for kulturen

– Det var overraskende, men helt nødvendig. Min umiddelbare reaksjon var at dette var kjipt for kulturen.

Det sier daglig leder ved Litteraturhuset i Bergen Kristin Helle-Valle om Trettebergstuens avgang. Hun omtaler henne som et friskt pust og en handlekraftig og tydelig kulturminister.

– Jeg ser ikke umiddelbart for meg noen jeg ønsker skal overta, bortsett fra statssekretæren hennes, Odin Bohmann, som jo også må gå av nå. For meg har disse to vært et veldig bra team.

Skuespiller Julie Støp-Husby synes det var vondt å se på, men riktig. Hun håper arvtakeren har noen av hennes kvaliteter.

– Jeg håper vi får en kulturminister som har like stor kunnskap om og interesse for feltet som henne, sier hun.

Julie Støp-Husby er ansatt som skuespiller på Det Norske Teatret. Hun er bekymret for det hun mener er en økende mistro til stipendordninger i kulturlivet.

Mener mangfoldet er blitt mindre

For regissør, koreograf og danser Johan Osuldsen har den neste statsråden noe å rydde opp i etter Trettebergstuen.

Under pandemien mener han at hun ikke holdt ord da hun sa regjeringen ville støtte kulturbransjen under avlysninger og nedskaleringer. Han mener støtten ikke var god nok, og at det særlig gikk utover det private kulturlivet.

– Mange kulturarbeidere har sluttet, og mangfoldet av de som skaper kultur er blitt mindre på hennes vakt.

Han mener regjeringen har presset på for faste ansettelser i kulturlivet, noe han sier institusjonsteatre ikke ønsker.

– Det vil skape mindre mangfoldig scenekunst og et dårligere tilbud til publikum.

Den neste ministeren bør fokusere på å inkludere hele kulturfeltet, inkludert det private, noe han mener Trettebergstuen ikke la til rette for.

Fakta Dette har skjedd: Forrige uke ble det kjent at Renate Larsen, som er venninne av Anette Trettebergstuen, fikk et styreverv i Operaen i juni. Det er kultur- og likestillingsdepartementet som eier Operaen.

En annen nær venn av statsråden, Bård Nylund, har fått betalte verv av Kulturdepartementet. De har skrevet en bok sammen.

Tina Stiegler, også en venninne av Trettebergstuen, ble foreslått til styreverv ved Den Nationale Scene. Trettebergstuen er fadder til hennes barn.

På pressekonferansen fredag 23. juni annonserte Trettebergstuen at hun går av som kultur- og likestillingsminister på bakgrunn av alvorlige feil knyttet til habilitet overfor de tre personene.

I ettertid er det blitt klart at Nylund og Larsen mister sine verv. Vis mer

Bekymret for økende mistro

Skuespiller Støp-Husby sier hun er bekymret for den økende mistroen til stipendutdelinger i kulturen. Hun nevner omorganiseringen i Kulturrådet og Sløseriombudsmannen. Sistnevnte er en Facebook-side som viser frem eksempler på at skattepenger angivelig «sløses bort».

– Jeg håper en ny kulturminister vil være bevisst disse utfordringene og jobbe for å løse dem, til utøvernes beste, sier Støp-Husby.

I tillegg er det viktig for henne at scenekunsten blir mer bredt tilgjengelig, inkludert lavere billettpriser.

For daglig leder ved Litteraturhuset i Bergen er det viktig at påtroppende kulturminister har lojalitet til kulturlivet som finnes utenfor Oslo.

– Vi vil og skal ha kultur her vi bor, sier Helle-Valle.

Koreograf, regissør og danser Johan Osuldsen mener faste ansettelser hos institusjonsteatre gjør scenekunsten dårligere.

For lederen i kjønn- og seksualitetsmangfold (Fri) Inge Alexander Gjestvang, har samarbeidet med Trettebergstuen vært godt.

– Vi har opplevd det med hele departementet. Det er viktig for oss som interesseorganisasjon å bli invitert inn, at vår kompetanse og erfaringer blir etterspurt.

Han mener det nå er viktigere enn noen gang at kulturministeren kjemper for skeives rettigheter, som har hatt en nedgang det siste året, ifølge Rainbow Europe Map Rainbow Europe MapEn årlig analyse av skeives rettigheter i ulike land.. På en niende plass ligger Norge nederst av de nordiske landene.

– Her er det viktig at hennes etterfølger holder koken oppe. Det trenger vi.

Det bør være ensomt på toppen

Alle mener de Trettebergstuen var ryddig på pressekonferansen der hun annonserte sin avgang. Men Støp-Husby har ikke forståelse for misforståelsen av habilitetsreglene.

– Det er kanskje hardt å si, men jeg synes det er vanskelig å forstå.

Osuldsen savnet et tydeligere svar fra Trettebergstuen.

– Hun sier at hun ikke skulle gjort det hun gjorde, men spørsmålet om hvorfor hun faktisk gjorde det, ble hengende i luften.

Helle-Valle mener en sjef må tørre å ta kjølige vurderinger.

– For å være en god sjef må man orke å være ensom. Man må passe på sin handlefrihet og integritet.

Den nye kultur- og likestillingsministeren blir trolig utnevnt onsdag, melder VG og NRK.

Aftenposten har kontaktet Anette Trettebergstuen om flere av uttalelsene i denne saken, uten å få svar.