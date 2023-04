Enighet i kommuneoppgjøret – lønnsløft på 5,4 prosent

KS og arbeidstagerorganisasjonene kom frem til sitt resultat lørdag kveld.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet, Tonje Leborg, leder i Akademikerne Kommune, og Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta, før forhandlingsstarten i kommunesektoren.

29.04.2023 21:54 Oppdatert 29.04.2023 22:38

I 21.30-tiden lørdag kveld ble det enighet mellom KS, Unio, LO, Akademikerne og YS. Forslaget innebærer en lønnsøkning på 5,4 prosent. Resultatet er høyere enn i frontfagsoppgjøret.

Avtalen innebærer et særlig løft for lavtlønnede, de med masterutdanning og ansatte med ansiennitet over 16 år.

– Vi er fornøyd med at hele laget av ansatte i kommunesektoren får økt reallønn, sier Mette Nord, leder av LO kommune til Aftenposten.

Også leder for Akademikerne kommune, Tonje Leborg, er tilfreds.

– Vi er godt fornøyde med at lektorene er blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Leborg.

Partene har forhandlet på vegne av 391.000 fagorganiserte i kommunal sektor.

Fellesorganisasjonen (FO) er fagorganisasjonen for sosialarbeidere. Også FO-leder Mimmi Kvisvik er glad for å ha kommet til enighet.

– Nå har vi klart å løfte hele laget, sier Kvisvik.

Resultatet innebærer blant annet at nyansatte sosialarbeidere får minst 26 300 kroner mer i året, mens de med mastergrad og 16 års ansiennitet er garantert 48 000 kroner i lønnsøkning.

– Det er godt å se at det er mulig å komme i mål med et oppgjør gjennom forhandling, uten å måtte innom Riksmekleren eller streike på veien. Dette styrker forholdet mellom partene i arbeidslivet, tilliten til frontfaget og den norske modellen, sier Kvisvik.

Lettet over lærerløft

Unio-leder Steffen Handal sier han er fornøyd med å ha fått gjennomslag for sine tre krav inn i forhandlingene.

– Vi krevde reallønnsvekst, at oppgjøret skulle ligge over frontfaget og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Alle disse tre kravene har vi fått gjennomslag for, sier Handal.

– Hva tenker du om at dere endelig fikk løftet lærerne?

– Det var på høy tid, og det er en god start. Og jeg er glad for at vi fikk det til i en tid der det er rettmessige krav for lavtlønte. Nå er jeg veldig lettet, sier Handal til Aftenposten.

KS´direktør for arbeidsliv, Tor Arne Gangsø, roser partene etter at forhandlingsresultatet ble klart.

– Alle parter har bidratt konstruktivt og tatt ansvar for å finne frem til en løsning i en usikker økonomisk tid. Jeg er glad for at vi har fått til dette løftet for kommunesektoren sammen, sier Gangsø i en pressemelding.

Resultat på løpende bånd

Flere av de større oppgjørene er kommet i havn det siste døgnet.

Tidligere lørdag kom Unio og staten til enighet. De landet på en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.

Fredag ettermiddag kom LO, YS og Akademikerne til enighet med staten med samme resultat.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene kun forhandler om økonomi – ikke prinsipper.