Støre erkjenner at Giske-saken overskygger alt annet: – Nå er det nødvendig

– Det er en utålmodighet etter å legge 2017 bak oss. Det var et år med intenst arbeid og en stor skuffelse i september. Nå er det et ønske i hele organisasjonen om å komme i gang med politisk arbeid. Vi må legge bort tungsinnet, sier Støre i et intervju med NTB.

– Vi har tapt et valg, men er fortsatt det største partiet på Stortinget, og vi skal komme tilbake, fortsetter han.

Hvor lett det blir, er en annen sak. I partiet er det uro knyttet til anklagene mot nestleder Trond Giske. Mange spør seg om sakene får konsekvenser for Giske eller andre i partiets ledelse. Støre har selv sagt at Giske «ikke har mye å gå på».

Krisemøte tirsdag

Allerede andre nyttårsdag møtes sentralstyret for å diskutere partiets håndtering av varslene mot den hardt pressede Ap-nestlederen. Senere i måneden skal landsstyret kalles inn til ekstraordinært møte.

– Situasjonen med varsler er alvorlig, særlig med tanke på det varslere kan ha opplevd. Men vi skal håndtere sakene på ordentlig vis og komme gjennom dette, sier Støre.

Han erkjenner at Giske-saken overskygger alt annet når det gjelder Arbeiderpartiet om dagen.

– Akkurat nå er det nødvendig. Vi må ta varsler på alvor og bruke nødvendig tid til å behandle dem forsvarlig.

Taus om Giske

Støre vil ikke gi noen ny vurdering av Giskes situasjon og viser til at nestlederen er sykmeldt. Lille julaften ville han ikke svare ja eller nei på direkte spørsmål fra TV 2 om han har tillit til Giske. I stedet viste han til at nestlederen er valgt av landsmøtet.

Støre vil heller ikke kommentere innholdet i anklagene som er omtalt i pressen, men har oppgitt overfor NRK at Giske ikke er den eneste i partiet det er varslet om.

– I disse sakene må jeg bare be om respekt for at jeg ikke kan kommentere enkeltsaker eller antall varsler. Først og fremst av hensyn til dem som varsler, men også av hensyn til den det varsles om. Men vi skal sørge for en forsvarlig behandling og konklusjon, sier han til NTB.

Giske har selv beklaget sin oppførsel. Samtidig har han via sine medierådgivere overfor NTB avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

Ringte Stoltenberg

Ved inngangen til 2017 pekte pilene Støres vei. Meningsmålingene viste stabilt rødgrønt flertall. I Ap var troen sterk på at Jonas Gahr Støre ville bli statsminister fra høsten av.

I stedet ble valgkampen ble en eneste lang nedtur.

– Tankene meldte seg allerede valgkvelden: Nå følger det en tøff tid. Sånn sett ble høsten som jeg tenkte, sier Støre til NTB.

Minnene fra valgtapet i 2001 kom tilbake til ham. Den gang var Jens Stoltenberg fersk Ap-leder, og Støre var hans rådgiver.

– Jeg minnet Jens på at mange europeiske ledere har et skikkelig nederlag med seg under vesten, sier han. I høst var det Stoltenbergs tur til å komme med oppmuntringer.

– Vi snakket blant annet om hvordan man motiverer og starter opp igjen etter et nederlag.

Gråstein

Lett var det ikke. Så å si umiddelbart kom det beskrivelser av intern misnøye i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Valgkampen ble analysert, og mange var kritiske – også til Støres innsats.

– Jeg mener selv at jeg gjorde en valgkamp jeg kan stå for. Men jeg vet av erfaring at nederlag setter en stemning der nesten alt du tar i, blir til gråstein. Når folk er slitne og skuffede, oppstår det lett såre følelser, sier han.

Å trekke seg som partileder var aldri aktuelt.

– Jeg har snakket med partifeller ute i Europa som har tatt dette valget og gått av på valgnatten. Som Ed Miliband i Storbritannia. Jeg mener det er en uting. Det er nettopp i tiden etter et nederlag at et parti trenger stabilitet og ledelse, sier Støre.

Kjip tid

Til tross for at han står midt oppe i en turbulent tid for partiet, føler Støre seg trygg på at han leder partiet også ved neste stortingsvalg.

– Jeg planlegger og arbeider for det, men ledelse koker ned til ett ord: Tillit. Og det er landsmøtet som gir deg tillit og avgjør dette, sier han.

Det skal iallfall ikke stå på innsatsen, bedyrer han. For Støres resept på å overkomme vanskeligheter handler nemlig om å jobbe.

– Det er nå min tro i livet, at når ting er kjipt, så er arbeid veien ut av det. Og helst mye arbeid, sier Støre. (NTB)