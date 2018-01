Helge André Njåstad overtar som parlamentarisk første nestleder i Fremskrittspartiet. De to erstatter dermed Leirstein, som nylig måtte trekke seg som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsperson.

– Med dette har vi plassert et solid team av Frp-politikere, sier Morten Wold, som har ledet arbeidet i valgkomiteen.

Per-Willy Amundsen er valgt inn i stortingsgruppens gruppestyre og blir innpisker. Han blir også medlem i utenriks- og forsvarskomiteen.

Når Njåstad rykker opp fra andre til første nestleder i stortingsgruppen, blir Bård Hoksrud ny andre nestleder. Hanne Dyveke Søttar går fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

FpU: Måtte gripe inn overfor Leirstein på ungdomsleir i 2012

Beklaget

Leirstein trakk seg fra alle sine verv etter at det ble avslørt at han hadde sendt porno til en ung gutt i partiet. Da saken ble kjent, erkjente Ulf Leirstein å ha gått over streken.

– Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for å ha vist dårlig dømmekraft, skrev Østfold-representanten på sine Facebook-sider.