52 drosjesjåfører får ikke kjøre pasienter i Oslo

Mange pasienter har måttet vente mange timer på å bli kjørt til eller fra sykehuset. Ifølge tallene NRK har fått tilgang til ble det i årets ti siste måneder registrert 1.260 «forsinkelser eller ikke ledige biler».

Andre avvik gjelder feil bruk av taksameter eller klager på sjåføren.

52 sjåfører, 48 av disse i Christiania Taxi, har blitt utestengt fra pasienttransport.

Daglig leder Hasnat Ahmad i Christiania Taxi opplyser at selskapet har strenge kriterier for kjøring av pasienter og at det er på bakgrunn av disse reglene selskapet har utestengt 48 av sine sjåfører.