Snøen setter fart på salget i sportsbransjen

Det voldsomme snøværet i Sørøst-Norge tirsdag skapte ekstraarbeid for mange, både privat og på jobb. Men sportsbransjen jubler over hvit nedbør:

For XXL kan forskjellen på en god og en dårlig vinter gi 100 millioner kroner ekstra på bunnlinjen i årsoppgjøret, skriver Finansavisen.

– På generelt grunnlag er det slik at kulde og snø skaper ville tilstander i sportsbutikkene. Da kjøper man alt for å kose seg om vinteren, sier investorkontakt Tolle Grøterud i sportskjeden.

Gode utsikter for 2018

Sist vinter var begredelig for dem som lever av å selge ski, skøyter og akebrett. Mens XXL hadde et driftsresultat på over 100 millioner kroner i 2016, da det heller ikke var noen spesielt god vinter, endte det på 34 millioner i fjor.

I midten av februar kommer salgsrapportene for februar og den første pekepinnen om hvor lønnsom den siste snøen har vært.

– Men XXL er ikke bare på Østlandet, og vi er ikke bare i Norge heller, minner Grøterud om, før han legger til at også i Sverige og Finland ser 2018 mye bedre ut enn 2017.