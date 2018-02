Regnet høljer ned i Bergen. Det er kaldt. Klokken har akkurat passert 02.00 natt til søndag. I Håkonsgaten vrimler det av unge menn og kvinner. De går inn og ut av utesteder. Noen med jakker på, andre kun iført singlet.

Avdelingsleder for PSS Securitas, Yngve Raad, går bort til en ung kvinne og en ung mann som står utenfor et av utestedene. Det er tydelig at hun vil at mannen skal gå, men han holder henne igjen, skriver Bergens Tidende.