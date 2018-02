Flere unge oppsøker krisehjelp

– Vi har utvidet åpningstiden på chat særlig i helgene. Det er helt tydelig at økt tilgjengelighet fører til økt antall henvendelser, sier generalsekretær Leif Jarle Theis i Kirkens SOS til Dagen.

Kirkens SOS er landets største krisetjeneste på telefon og internett, og man kan blant annet ringe eller chatte for å få hjelp. Halvparten av henvendelsene de mottar på chat er tanker om selvmord, ifølge generalsekretæren.

– Vi opplever at det hos oss er lov å snakke om dette. Den åpenheten vi inviterer til fører til at det reddes liv hvert år, sier Theis.

Han forteller at de har mange erfarne og godt skolerte frivillige som er øvd i å håndtere krevende samtaler om liv og død.

De som chatter er anonyme, men ut fra dem som oppgir alder og kjønn, viser tallene at det er unge mennesker som bruker tjenesten, og at over 80 prosent av dem er jenter.