NHO har vedtatt lockout i sykepleierstreiken

– Vi har fått beskjed om at de vil gjennomføre lockout, og at vi vil få det formelle brevet om det mellom klokken 8 og 11 i dag, sier leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By, til VG

Sykepleierforbundet har tatt ut 56 sykepleiere av rundt 500 i streiken som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og Handel.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med de som er tatt ut i streik. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

NHO: Flere i fare for å gå konkurs

Hun mener at NHO har strukket seg langt for å få til en løsning og peker på at streiken har pågått i tre uker og at flere av de sju bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

– Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier Kaltenborn i en pressemelding.

Lockouten trer i kraft ved arbeidstidens begynnelse tirsdag 20. november.

Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt mot at NHO iverksetter lockout.

– Lockout betyr at du skal låse døren og stenge. Vi som sykpeleiere kan ikke gå fra alvorlige syke pasienter. Vi har klare krav på oss i Helsepersonelloven som sier at vi ikke kan gå ifra pleietrengende pasienter, sier forbundsleder Eli Gunhild By til Aftenposten.

– Hva gjør dere nå?

– Det er svært alvorlig at de gjør det på denne måten og at vi ikke kommer i mål med moderate minstelønnskrav på linje med resten offentlig sektor. Våre krav er helt i tråd med resten samfunnet og har en ramme på 2,8 prosent.

– Vi har 116 000 medlemmer og har forhandlet og fått gjennom disse kravene i de andre tariffområdene med KS, Spekter og Virke, sier By og anklager NHO for å be Regjeringen fatte vedtak som knebler sykepleiere ansatt i privat sektor.

Fakta: Disse sykehjemmene rammes Alarmsentral,Aleris Omsorg AS  Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS  Austevoll Sykehjem,Aleris Omsorg AS  Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS  Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS  Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS  Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS  Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS  Risenga Bo- og omsorgssenter, Aleris Omsorg AS  Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS  Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS  Maribu Sykehjem, Attendo Maribu AS  Marie Treschows Sykehjem, Attendo Maribu AS  Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS  Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS  Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS  Boganes Sykehjem, Attendo Velferd AS  Avd. Oslo, Doro Care AS  Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS  Haukeland Pasienthotell, Eurest AS  Ullevål Pasienthotell, Eurest AS  Zefyr Pasienthotell, Eurest AS  Fagertun Trygt og Trivelig AS  Avd. Behandlingstunet Fetsund, Frelsesarmeen  Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen  Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen  Avd. Hveita Dagsenter, Frelsesarmeen  Avd. Stavanger, Frelsesarmeen  Avd. Tønsberg, Frelsesarmeen  Hovedkvarter, Frelsesarmeen  Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset  Furukollen Psykiatriske Senter AS  Godthaab Helse og Rehabilitering  Grefsenhjemmet  Heimta AS  Helse & Sikkerhet SA  Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket lncita AS  Avd. Valstad Sykehjem, Helseforetaket lncita AS  Avd. Wenger Gård, Helseforetaket lncita AS  Hvalheim Bo og Servicesenter AS  Høyenhall Helse og Rehabilitering AS  Avd. Kirurgi Hobøl, Medi 3 Ringvoll klinikken AS  Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS  Opptreningssenteret i Finnmark AS  Nord-Norges Kurbad AS, Rehabiliteringssenteret  Ringen Rehabiliteringssenter AS  Avd. Oslo, SOS International AS  Avdeling Kongsberg, Stamina Helse AS  Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea  Amathea Agder  Amathea Buskerud  Amathea Hedmark og Oppland  Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane  Amathea Nordland  Amathea Troms og Finnmark  Amathea Trøndelag  Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen  Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø  Nordtun HelseRehab, Stiftelsen Nordtun HelseRehab  Villa Skaar Jevnaker AS  Villa Skaar Sylling AS  Villa Skaar Vestfossen AS  Vår Frue Menighets Aldersboliger  Åstveit Helsesenter AS  Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie

– Hvordan reagerer sykepleierne?

– De er veldig kampklare.

– Hva skjer nå?

– Det tar fire dager fra lockout varsles til de stenger dørene. Streiken pågår de neste fire dagene. Så er det opp til helsemyndighetene og i siste instans Regjeringen om de vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd eller ikke.

– Det er svært alvorlig at et slikt maktmiddel tas i bruk for å stoppe en rettferdig lønnskamp for de lavest lønnede sykepleierne i bransjen. Dette er en fallitterklæring fra NHO, sier Eli Gunhild By.

Hun viser til at lockout er et svært uvanlig virkemiddel i norsk arbeidsliv.

– Den meste kjente etter krigen er helt tilbake fra 1986, da NHO het Norsk Arbeidsgiverforening, og den lockouten førte til at NAF-direktør Pål Kraby måtte gå. Og siste lockout før det var i 1931, da militæret ble satt inn for å slå ned de streikendes kamp i det etter hvert så kjente Menstad-slaget.

– Det har siden nærmest vært et bannlyst begrep i norsk arbeidsliv, og det er meget spesielt at det skal gjenoppstå i forbindelse med en lovlig streik som handler om minstelønn for sykepleiere, sier By.

- Lockout er absolutt siste utvei, og vi beklager konsekvensene dette får for de som er rammet. Vi har strukket oss langt og snudd hver stein for å finne en løsning. Dessverre opplever vi at Sykepleierforbundet ikke viser noen vilje til å finne en reell løsning på konflikten, sier Kaltenborn.

Kaltenborn understreker at både streik og lockout er lovlige og sterke virkemidler som må brukes med varsomhet.

Sykepleierstreiken startet 25. oktober. Pasienthoteller, respiratorteam, gatehospital og rehabiliteringsinstitusjoner rammes av streiken.