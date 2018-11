Legeforeningen støtter sykepleierne og mener NHO undergraver streikeretten. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil ikke si om Regjeringen vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd:

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den.

– Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier Hauglie i en e-post til Aftenposten.

Hauglie understreker at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.

– Det er helt ubegripelig at de går til dette meget alvorlige skrittet. Det er første gang arbeidsgivere går til lockout i helsesektoren, sier By.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har tatt ut 56 sykepleiere av rundt 500 i streiken som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og Handel.

– Alvorlig for pasienter og ansatte

Lockout er arbeidsgivernes svar på streikevåpenet og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastningen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med dem som er tatt ut i streik, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

NHO: Flere i fare for å gå konkurs

Hun mener at NHO har strukket seg langt for å få til en løsning og peker på at streiken har pågått i tre uker og at flere av de syv bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

– Sykepleiernes krav er på 2,8 prosent som i frontfagene. Er det ikke dramatisk å svare med lockout?

– Vi synes at man skal være forsiktig med å bruke lockout. Det er vi. Og vi beklager at det går ut over ansatte, pårørende og pasienter, men kravene de har stilt er de klar over at vi ikke kan innfri.

– Gjennomsnittslønnen i helseinstitusjonene hos oss ligger høyere enn i kommunal sektor. Likevel har NSF stilt som ufravikelig krav at vi skal ha deres offentlige stige og tariffsystem.

Sykepleierne: Kravene i tråd med resten av samfunnet

– Sykepleierne har fått innfridd lignende krav i de andre tariffområdene?

– NHO lukket hovedoppgjøret i vår. Da ble vi enig med alle de andre organisasjonene, og vi har ikke anledning til å gå tilbake og gi sykepleierne de stigene og tilleggene de ønsker i sin offentlige logikk, selv om de kommer anekdotisk bevisførsel om enkeltmedarbeidere med spesielle vilkår.

– Satser dere nå på at Regjeringen avblåser streiken med lønnsnemnd?

– Det er det opp til helsemyndighetene å avgjøre. Vi håper å finne en løsning. Det har vi gjort hele tiden, sier hun.

Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt mot lockouten.

– Lockout betyr at du skal låse døren og stenge. Vi som sykepleiere kan ikke gå fra alvorlige syke pasienter. Vi har klare krav til oss i Helsepersonelloven som sier at vi ikke kan gå ifra pleietrengende pasienter, sier By.

– Hva gjør dere nå?

– Det er svært alvorlig at de gjør det på denne måten og at vi ikke kommer i mål med moderate minstelønnskrav på linje med resten offentlig sektor. Våre krav er i tråd med resten samfunnet og har en ramme på 2,8 prosent som frontfagene.

– Vi har 116 000 medlemmer, og har forhandlet og fått gjennom disse kravene i de andre tariffområdene med KS, Spekter og Virke, sier By. Hun beskylder NHO for å be Regjeringen fatte vedtak som knebler sykepleiere ansatt i privat sektor.

Regjeringen avgjør tvungen lønnsnemnd

– Hva skjer nå?

– Det tar fire dager fra lockout varsles til de stenger dørene. Streiken pågår de neste fire dagene. Så er det opp til helsemyndighetene og i siste instans Regjeringen om de vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd eller ikke.

– Det er svært alvorlig at et slikt maktmiddel tas i bruk for å stoppe en rettferdig lønnskamp for de lavest lønnede sykepleierne i bransjen. Dette er en fallitterklæring fra NHO, sier Eli Gunhild By.

Legeforeningen støtter Norsk Sykepleierforbunds lovlige streik for forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår.

– Beslutningen er et uakseptabelt forsøk på å komme seg ut av konflikten ved å fremprovosere tvungen lønnsnemnd. Bruken av lockout skjer i en situasjon hvor Sykepleierforbundet fører en fullt lovlig og ansvarlig streik av begrenset omfang, sier Legeforeningens president Marit Hermansen.

By sier at lockout er et svært uvanlig virkemiddel i norsk arbeidsliv.

– Den meste kjente etter krigen er helt tilbake fra 1986, da NHO het Norsk Arbeidsgiverforening. Det har siden nærmest vært et bannlyst begrep i norsk arbeidsliv, sier By.

SV-leder Audun Lysbakken sier at «vi nå ser en voldsom eskalering av konflikten».

– Når NHO på denne måten forsøker å presse frem tvungen lønnsnemnd ved å sette liv og helse i fare, viser de hverken respekt for streikeretten eller de pasientene som blir skadelidende, sier Lysbakken.

Sykepleierstreiken startet 25. oktober. Pasienthoteller, respiratorteam, gatehospital og rehabiliteringsinstitusjoner rammes av streiken.