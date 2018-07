Kinas ambassade ut mot Nobelkomiteen etter Liu Xia-kommentarer: - Ondsinnet og provoserende

«Hennes ord avslører hennes arroganse og fordommer mot Kina. Kinas fremskritt, inkludert fremskrittene i menneskerettigheter, er oppnådd gjennom hardt arbeid fra det kinesiske folk», skriver den kinesiske ambassaden i Norge i uttalelse som Aftenposten mottok torsdag.

«Kina motsetter seg uttalelsene til Reiss-Andersen. Utallelsene forvrenger fakta og er ondsinnede og provoserende æresskjelling».

Ønsket fredsprisvinnerens kone velkommen

Kritikken kommer i etterkant av at nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen tirsdag ønsket Liu Xia velkommen til Norge for å motta den avdøde mannens fredspris. Hennes ektemann Liu Xiaobo gikk bort i fjor sommer. Han hadde da vært fengslet siden 2009.

I 2010 fikk Liu Xiaobo Nobels fredspris, noe som førte til en isfront mellom og Norge og Kina. Kina holdt norske myndigheter ansvarlige for utdelingen.

Bjørge, Stein

Liu Xia har sittet i husarrest i Kina i åtte år, selv om hun er ikke tiltalt for noen forbrytelse. 10.juli fikk hun endelig forlate Kina, og tirsdag landet hun i Tyskland.

– Dette er veldig gledelig, og det er noe vi har sett frem til lenge, Hun er blitt utsatt for store prøvelser og unødig lidelse til tross for at hun ikke har begått noen forbrytelse, sa leder Berit Reiss-Andersen i Nobelkomiteen til NTB tirsdag.

Komitéleder Reiss-Andersen forteller til NTB torsdag at hun er forundret over kritikken fra den kinesiske ambassaden.

– Mine uttalelser er et uttrykk for glede over at Liu Xia ble løslatt, og at jeg setter pris på at kinesiske myndigheter tok humanitære hensyn og lot henne reise. Mine uttalelser har ikke vært et angrep på Folkerepublikken Kina, sier hun.

Reiss-Andersen understreker at fredsprisen deles ut i henhold til Alfred Nobels statutter, uavhengig av hva nasjonalstater verden rundt måtte mene om den enkelte pris.

Aftenposten har så langt ikke kommet i kontakt med Reiss-Andersen.

Braastad, Audun / NTB scanpix

– Den Norske Nobelkomite har stilt seg bak prisvinner Liu Xiaobo, og komiteen stilte seg bak hans ektefelle når hun ble utsatt for straffende tiltak på grunn av sin forbindelse til prisvinneren, forklarer Reiss-Andersen.

Pressekontakten ved den kinesiske ambassaden opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Normalisert forhold

Utdelingen av fredsprisen til en kinesisk dissident la en demper på forholdet mellom Kina og Norge. Landene hadde ingen politisk kontakt mellom 2010 og 2016, men i desember 2016 gjenopptok landene kontakt. Da gjenopptok landene også forhandligner om en frihandelsavtale.

Det var lenge store beskymringer i Norge for at Kina hadde innført sanksjoner mot Norge og det norske næringslivet.

I landenes fellesuttalelse om det normaliserte forholdet stod det blant annet at «Den norske regjeringen respekterer fullt ut Kinas utviklingsbane og sosiale system, og berømmer høyt den historiske og enestående utviklingen som har funnet sted. Den norske regjeringen gjentar sin forpliktelse til Ett-Kina-politikk, respekterer Kinas suverenitet og territoriell integritet, legger stor vekt på Kinas kjerneinteresser og store bekymringer, ikke vil støtte tiltak som undergraver dem og vil gjøre sitt beste for å unngå fremtidig skade til bilaterale relasjoner».

Kinesiske myndigheter hadde tidligere krevd at Norge skal beklage tildelingen av Nobels fredspris før en eventuell forsoning.

Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Vi har ikke unnskyldt, og vi har vært veldig tydelig på i våre samtaler at vi ikke skal unnskylde en tildeling gjort av en uavhengig komité, sa Erna Solberg til NTB etter forsoningssamtalene med Kina.

Erna Solberg beklaget behandlingen av Liu

10. juli ga Erna Solberg uttrykk for at måten Kina hadde behandlet Liu på var beklagelig.

– Det er leit hun har blitt sittende i husarrest for anklager som var rettet mot hennes mann. Men det viktigste nå er at man faktisk har funnet en løsning, sa Solberg til NTB tirsdag kveld. Hun la også til at det var uproblematisk at Liu kommer til Norge, dersom hun skulle ønske det.

I uttalelsen kommenterer ikke ambassaden Solbergs uttalelser, men viser til det stabiliserte forholdet mellom Norge og Kina etter den tidligere isfronten.

«Det har vært hardt å oppnå og vi håper at de relevante partene i Norge verdsetter den positive situasjonen med billateralt samarbeid mellom landene, og at de fremmer handlinger som bidrar til bedring av forholdene heller enn det motsatte», heter det.