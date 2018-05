Tor Stenersen

Tor Stenersen

Kongsvinger

Han har tatt langstøvlene på, mens hun like greit vasser barbent i flomvannet.

De to naboene Heidi Paulsen og Knut Eide tar det med stoisk ro at vannet utenfor husene deres på Granli har steget fire meter høyere enn normalt.

Gårdsplassene og plenene står under vann. Vingersjøen like ved reguleres av den vårflommende Glomma, og sjøen har gått langt over sine bredder.

Der det vanligvis er en bekk i god avstand fra boligene, går nå vannet helt opp til Heidi Paulsens terrasse.

Tor Stenersen

– Fint med strandlinje, spøker hun, og nyter synet av en båt som glir stille forbi – på det som vanligvis er plenen hennes.

Ikke fullt så morsomt at krypkjelleren er full av vann og at hun ikke kan bruke toalettene, for da bobler kloakken inn. Nå håper hun bare at vannet synker utpå dagen i morgen.

Og ifølge vakthavende hydrolog ved Flomvarslingen, Anne-Live Øye Leine, skal flommen i Kongsvinger kulminere ved fire-fem tiden søndag morgen.

– 12-åringen i huset har kost seg både med å fiske og bade, forteller Paulsen.

– Det gjelder å gjøre det beste ut av det.

Men andre i området har fått større ødeleggelser, og bebodde kjellere fulle av vann.

Tor Stenersen

Hos nabo Knut Eide går vannet et lite stykke inn i garasjen, men bilen er forlengst ute. Alt som lå i garasjen opp til 30 centimeters høyde har han fjernet – for å komme vannet i forkjøpet.

Det er blitt mange hengerlass med utstyr og vinterved som har søkt nødhavn i andres garasjer, forteller han.

– Det var ganske fullt her da jeg begynte ryddingen!

Ingen av de to har opplevd så stor flom i løpet av de 10 og 18 årene de har bodd her.

Men flommerket ved Granli bro like ved viser at det er langt igjen til storflommen i 1995.

Tor Stenersen

Tor Stenersen

Vannet gikk lørdag helt opp til broen, og det så en stund ut til at den måtte stenge, i likhet med riksvei 20 ved Hov mot Elverum.

Der måtte bilene snu, og det var etter hvert mange skuelystne som hadde samlet seg for å se på flommens herjinger.

Få røde flomvarsler igjen på Østlandet

NVE oppdaterte flomvarselet for Østlandet lørdag ettermiddag.

Da var Trysil eneste område igjen på Østlandet med rødt nivå på flomvarselet, som betyr «ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.»

Tor Stenersen

Tor Stenersen

Tor Stenersen

Oransje nivå er fremdeles en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader, ifølge NVE.

Drammensvassdraget ble tidligere nedgradert til oransje nivå grunnet mindre nedbør enn varslet.