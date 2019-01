Politiet: Vi anbefalte familien å gå ut med informasjon om ny kontakt

– Slik saken står nå, og på bakgrunn av at kommunikasjonsplattformen som er valgt ikke legger opp til livsbevis, valgte politiet å anbefale familien å gå ut med informasjonen, sier politiinspektør Tommy Brøske ved Øst politidistrikt til Aftenposten.

Det var altså politiet som anbefalte familien til antatt bortførte Anne-Elisabeth Hagen (68) å fortelle at det 16. januar hadde vært ny kontakt med en motpart som hevder å ha 68-åringen.

– Politiet er forespurt om råd for hvordan familien burde forholde seg til denne henvendelsen. Etter en helhetsvurdering rådet vi familien til å gå ut, slik bistandsadvokaten gjorde i går, sier Brøske.

Siden 16. januar har det ikke vært noen ny kontakt, opplyser politiinspektøren.

– Hva har kommet ut av kontakten med motparten?

– Det er svært begrenset, med bakgrunn i den digitale plattformen de har valgt. Så det er svært begrenset med kommunikasjon som har kommet ut av kontakten. Mer enn det kan jeg ikke si, svarer Brøske.

Politiet: Vi er ikke en forhandlingspart

Det har gått 86 dager siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Siste sikre livstegn var klokken 9.14 onsdag 31. oktober, en telefonsamtale med et familiemedlem. Kontakten med de antatte kidnapperne har vært svært utfordrende og den digitale kommunikasjonsplattformen legger ikke opp til god kommunikasjon, har politiet uttrykt.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden bekreftet overfor Aftenposten torsdag at det har vært kontakt med motparten to ganger.

Familien har flere ganger, via bistandsadvokaten, uttrykt et ønske om å finne en løsning. Holden har uttalt at familien er innstilt på å «innlede en prosess for å få henne trygt hjem».

– Hvorfor var det ikke politiet som gikk ut med opplysningene om kontakt med motparten?

– Politiet er en rådgiver. Vi forsøker å gi gode råd, på bakgrunn av erfaringer fra tilsvarende saker andre steder. Men vi er ingen forhandlingspart. Så det er naturlig at dette går gjennom familien via bistandsadvokaten, sier Brøske.

Han sier det er lite som har forandret seg siden torsdag. Så langt har politiet mottatt rundt 1300 tips i saken.

De siste tre dagene har dykkere fra Oslo brann- og redningsetat utført søk i Langvannet. Det legges opp til en oppsummering av søket mandag. Politiet har hittil ikke ønsket å kommentere om de har gjort funn eller ikke. De har opplyst at de ikke søker etter Anne-Elisabeth Hagen, men etter gjenstander som kan hjelpe dem i den videre etterforskningen.

Familien er trygge på avsenderen

– Onsdag 16. januar mottok familien et budskap fra dem som hevder å ha Anne-Elisabeth Hagen, sa Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden under pressekonferansen torsdag.

Bistandsadvokaten sa at han og familien føler seg trygge på at avsenderen er den samme som tidligere.

– Er dere like sikre som familien og bistandsadvokaten på at det er samme avsender som tidligere?

– Det er en sentral del av etterforskningen. Jeg registrerte det som ble sagt i går, men jeg kan ikke kommentere det, svarer Brøske.