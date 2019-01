Politiet rykket ved 21-tiden lørdag kveld ut med flere patruljer til Linderud T-banestasjon etter to ulike tips. En tipser hadde vært vitne til det han mente var en slåsskamp med 20 personer involvert, mens en annen hadde observert en øks.

Politiet kom raskt til stedet med flere patruljer, og fikk kontroll på 17 ungdommer.

– På en av disse ble det funnet en machete. Ingen av disse ungdommene er skadet, og vi har heller ingen grunn til å tro at noen andre er skadet, sier Cathrine Silju ved Operasjonssentralen.

Hun opplyser at ungdommene er mellom 15 og 19 år gamle, at de ikke vet om det har vært noen slåsskamp, men at de heller ikke vet hva som ville skjedd dersom de ikke hadde dukket opp.

– Vi ser nå etter flere, men har fått oversikt og kontroll på mange personer. Personen med machete pågripes og kjøres arresten for brudd på våpenloven, sier hun.

Ved 22.20-tiden skriver Politiet på Twitter at en person ble kjørt hjem på grunn av beruselse og åtte personer ble bortvist fra stedet.

– Det ble også funnet en øks av vår hundepatrulje under søk, samt kjetting og hammer, skriver Politiet.